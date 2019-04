– Mann misbrukte gutter

6. mars i år ble en 40 år gammel mann fra Stavanger varetektsfengslet i Stavanger tingrett siktet for seksuell omgang med et barn.

I forbindelse med dette forbød retten offentlig gjengivelse av hele kjennelsen, noe som har ført til at saken ikke har vært omtalt tidligere.

Onsdag ble 40-åringen framstilt i Jæren tingrett der politiet ba om fire nye uker i varetekt.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at 40-åringen erkjenner straffskyld for seksuell omgang med et barn som var under 14 og 16 år da handlingene fant sted.

Tirsdag 2. april utvidet politiet siktelsen mot 40-åringen for seksuell omgang med et annet barn som skal ha vært under 14 år da handlingen skal ha funnet sted.

Gutter

Politiadvokat Christine Kleppa i Sør-Vest politidistrikt sier til RA at de fornærmede i saken er gutter.

– Forholdene ligger tilbake i tid og hvor gamle de fornærmede har vært og hvor lenge overgrepene har pågått er en sentral del av etterforskningen. Slik det framstår for politiet nå kan overgrepene har startet så tidlig som i 10–11 års alderen, sier Kleppa til RA.

Det var etterforskningen av den første saken som førte politiet på sporet av fornærmede i den nye siktelsen.

– Vedkommende kom i avhør som vitne, men fikk raskt endret status til fornærmet, sier Kleppa til RA.

Kleppa sier at politiet nå jobber med å avdekke om det kan være flere fornærmede i saken.

– Foruten flere avhør av vitner gjenstår det for politiet å gjennomgå et relativt stort databeslag. Beslaget er stort både når det gjelder antall lagringsenheter og antall filer. Deler av materialet er også kryptert, noe som gjør arbeidet enda mer tidkrevende og utfordrende for politiet, sier Kleppa.

Retten kom til at det fortsatt ligger en reell mulighet og nærliggende fare for at 40-åringen vil forspille bevis dersom han løslates.

Jæren tingrett viste til at det er foretatt et omfattende databeslag i saken som det tar tid for politiet å gjennomgå.

Bevisforspillelse

«Slik materialet er beskrevet mener retten at det er stor grad av sannsynlighet for at datamaterialet inneholder bevis, ikke minst opplysninger som kan lede til andre fornærmede, vitner og bevis. Løslates siktede vil han ha stor mulighet til å påvirke og eventuelt fjerne slike enda ikke avdekkede bevis, og tatt i betrakting av sakens alvor og omfang mener retten at det også er mest sannsynlig at han i så fall vil benytte seg av denne muligheten til bevisforspillelse», heter det i kjennelsen.

Ifølge kjennelsen fra Jæren tingrett er dette mest relevant for det nye forholdet han er siktet for der han ikke har erkjent straffskyld.

Jæren tingrett kom til at 40-åringen skulle varetektsfengsles fram til den 30. april og retten bestemt også at han foreløpig ikke skulle få adgang til sakens dokumenter.

