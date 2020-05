Sør-Vest politidistrikt tvitrer om følgende hendelser i Sandnes natt til søndag:

#Sandnes: Melding om en mann som lå midt i Gravarsveien. Virket full. Kom seg etter hvert på beina. Kjørt hjem.

#Sandnes: Melding klokken 00.45 om en mann som hadde kommet med svært truende uttalelser utenfor et utested. Politiet fikk like etter kontroll på den aktuelle mannen, som er i 30-årene. Han var i besittelse av en kniv ved pågripelsen. Under transporten til arresten klarte han å sparke ut døren på politibilen.

#Sandnes: Melding fra en mann på Lura om en tyv som har stjålet diverse gjenstander fra en container. Melder har kontroll på tyven som bærer på en sekk med diverse gods. Mannen i 30-årsalderen legger tyvegodset på plass og bortvises fra stedet til i morgen tidlig.

#Sandnes: Fest på Stangeland fikk besøk av politiet da ungdommen der laget en del støy og var til sjenanse for nabolaget. Festdeltagerne fikk beskjed om å avslutte og holde seg innendørs.