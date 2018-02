Mann (21) voldtok for fjerde gang

Roganytt

Voldtekten fant sted i forbindelse med at 21-åringen og fornærmede var på samme fest på Karmøy den 5. september 2015.

Fornærmede var forelsket i kameraten til 21-åringen. Kameraten forsøkte på sin side å unngå fornærmede.

Voldtekten fant sted i forbindelse med at fornærmede og 21-åringen var inne på et rom og snakket om dette.

Etter først å ha gjort flere tilnærmelser mot fornærmede, som hun avviste, holdt han henne fast i begge armene.

Da hun forsøkte å slå en albue i ham ble han sint og voldtok henne ved å bruke rå makt.

Juryen i Gulating lagmannsrett kom til at han skulle dømmes for forholdet.

Var under etterforskning

I skjerpende retning la lagmannsretten vekt på at han hadde utnyttet det forholdet fornærmede hadde til ham.

Retten kom også til at det var svært skjerpende at 21-åringen var under etterforskning for tre voldtekter og et voldtektsforsøk da den nye voldtekten fant sted.

Disse forholdene er rettskraftig avgjort av Gulating lagmannsrett der han ble dømt til seks års fengsel i juni i fjor.

Likhetstrekk

«Disse handlingene har klare likhetstrekk med denne saken, ved at det dreier seg om integritetskrenkelser av unge jenter i et ungdomsmiljø der det har vært rus inne i bildet. Ved alle forholdene hadde tiltalte vært den ledende og pågående, og ikke akseptert at de fornærmede ikke ville ha noe frivillig seksuell relasjon til ham», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Retten kom til at han denne gangen skulle idømmes en særskilt straff og at denne ikke skulle være strengere enn om han ble dømt for alle forholdene samtidig.

Mer enn syv år i fengsel

Statsadvokat Arvid Maldes påstand var at han skulle dømmes til fengsel i to år og seks måneder, men dette mente retten var for strengt.

I stedet ble særskilte straffen ble fengsel i ett år og tre måneder, noe som gjør at han samlet sett må sone syv år og tre måneder i fengsel.

Retten viste til at han var 17 og 18 år for de handlingen han sist ble dømt for, og 19 år for det han nå skulle dømmes for.

«Han idømmes nå en straff som uansett vil medføre at han, som ung mann, må sitte i fengsel i viktige år som er med på å forme hans liv», heter det i dommen.

21-åringen ble også dømt til å betale fornærmede 175.000 kroner i oppreisningserstatning.

