Voldtok kvinne – dro tilbake for å hjelpe henne – voldtok henne en gang til

Roganytt

De to overgrepene mot den kvinnelig ansatte var såkalte sovevoldtekter og fant sted etter et nachspiel der begge var til stede, melder Stavanger Aftenblad.

Ifølge dommen forgrep mannen seg på kvinnen mens hun sov, og hun var dermed ikke i stand til å gjøre motstand.

Mannen ble også dømt for å ha filmet deler av overgrepene, noe retten finner straffeskjerpende.

Det samme gjelder det faktum at han forgrep seg på kvinnen to ganger, samt at han var hennes arbeidsgiver.

Dro tilbake

I dommen fra Stavanger tingrett kommer det fram at mannen etter å ha voldtatt fornærmede dro hjem. Her forklarte han seg til kona om at fornærmede lå bevisstløs igjen på stedet hvor de hadde vært.

Kona sa da at fornærmede ikke kunne være der, og dermed dro han tilbake til stedet hvor fornærmede befant seg.

«I stedet for å hjelpe henne til å komme hjem til seg selv, kledde han nå av henne på nytt og befølte henne igjen over hele kroppen», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

I tillegg til fengselsstraffen, som er på to år og ni måneder, er mannen dømt til å betale kvinnen 140.000 kroner i oppreisning.

Vil bli anket

Mannens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, sier at dommen kommer til å bli anket.

– Min klient er dypt fortvilet over det som skjedde, sier Sunde.

Både fornærmede og tiltalte var sterkt beruset da overgrepene skjedde. Om tiltaltes rus viser retten til at denne var selvpåført.

– Vurdert som edru er det på det rene at tiltalte forsto hvilken tilstand fornærmede var i og at han forgrep seg på fornærmede, heter det i dommen.

