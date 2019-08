Kvinne siktet for drapsforsøk har endret forklaring

Knivstikkingen fant sted i en bolig på Nærbø om kvelden den 6. mars i år. I den forbindelse ble det meldt at fornærmede, en kvinne i slutten av 60-årene, var alvorlig skadet.

Fornærmede ble fraktet til SUS og det ble senere avkreftet at skadene var alvorlige.

8. mars ble den 25 år gamle kvinnen framstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett der hun var siktet for å ha forsøkt å drepe fornærmede.

I dette fengslingsmøtet skal kvinnen ha erkjent straffskyld etter siktelsen og hun har senere fått flere forlengelser av varetektsfengslingen.

LES OGSÅ: Kvinnen siktet for drapsforsøk på Nærbø er avhørt

Nytt avhør

I et rettsmøte i Stavanger tingrett den 4. juli endret 25-åringen forklaring. I dette hevdet hun at det som skjedde var et uhell og at det ikke var meningen å skade fornærmede.

Etter begjæring fra 25-åringen foretok politiet et nytt avhør av henne den 24. juli i år.

I dette avhøret hevdet kvinnen at hun ikke var edru i det første avhøret og at hun i det første avhøret sa hun prøvde å drepe noen uten at hun visste hvorfor, fordi hennes daværende forsvarer ba henne si dette.

LES OGSÅ: – Drepte samboeren med kniv og satte fyr på huset

– Skulle true

I avhøret den 24. juli skal også siktede ha forklart at hun ikke hadde tenkt å drepe fornærmede og at hun ikke tok en kniv med til fornærmede for å bruke den, men for å true fornærmede med den.

I avhøret skal også 25-åringen sagt noe om at hun handlet i selvforsvar.

25-åringen ble framstilt for ny varetektsfengsling den 31. juli i år i Stavanger tingrett.

I dette fengslingsmøtet kom retten til at den nye forklaring ikke endret rettens standpunkt om at det fortsatt er skjellig grunn til mistanke når det gjelder drapsforsøk.

LES OGSÅ: – Mann (22) forsøkte å frakte lik som var kvalt av 30-åring

Skape utrygghet

I fengslingsmøtet har det også kommet fram informasjon om at siktede ikke ønsker å reise tilbake til Nærbø, men at hun ønsker å bo hos en tante på Østlandet dersom hun løslates.

«Selv om siktede ikke siktede ikke flytter tilbake til Nærbø endrer ikke dette rettens vurdering av at det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom den mistenkte er på frifot. I den sammenheng vises det også til aktors opplysninger om at saken har blitt omtalt i mediene etter hver fengslingsforlengelse», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Retten kom også til at fortsatt varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep og bestemte at 25-åringen skal være varetektsfengslet fram til den 29. august.

I kjennelsen kommer det også fram at saken er ferdig etterforsket og vil bli oversendt til Rogaland statsadvokatembeter om kort tid.

Foreløpig har det ikke lyktes RA å få en kommentar fra Brynjar Meling som er kvinnens nåværende forsvarer.

LES OGSÅ: – Drepte hunden sin fordi den snakket med politiet