Kastet seng, madrass og vindu mot politiet

Tirsdag den 4. april i fjor befant en 49 år gammel mann seg på et hospits i Stavanger. Han var da sammen med to andre personer og hadde inntatt narkotiske tabletter.

Da mannen møtte i retten husket han svært lite av hendelsen og erkjente derfor ikke straffskyld.

Hendelsen startet med at 49-åringen knuste en termos på stedet.

Da resepsjonisten konfronterte ham med dette og ba ham om å forlate stedet pekte han med fingeren mot brystet hennes sa han kunne drepe henne med en kule og at han kunne få tak i to personer som kunne drepe henne.

49-åringen gikk deretter fra resepsjonen og begynte å begå skadeverk inne på stedet.

Han knuste vinduer, steintøy og andre gjenstander, samt kastet takstein.

LES OGSÅ: Banket mann som dro opp kjolen til kona

Utløste sprinkleranlegg

Han tømte også brannslukningsapparatet inne og røyken fra dette utløste sprinkleranlegget slik at det oppsto store skader i bygningen.

Resepsjonisten politiet og fikk med seg de øvrige beboerne ut av bygningen.

Da politiet kom til stedet befant 49-åringen seg i nødtrappen i tredje etasje. Da de ropte at han måtte komme ned kastet 49-åringen et vindu, en madrass og en seng mot politibetjentene.

Han ropte også at han skulle ødelegge alt som var inne og at «dere må skyte meg» eller lignende.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene

Kopper og vase

Da en av politibetjenten forsøkte å ta seg inn i bygget ved hjelp av skjold, kastet han kopper, en vase og en datamaskin etter ham.

Da en annen politipatrulje kom til stedet kastet han et vindu og tømte et brannslukningsapparat over bilen slik at den ble tilsmusset og overstrødd av glassbiter i tillegg til knusningsskader i frontruten på politibilen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 49-åringen har en alvorlig sykdom, og både aktor og forsvarer var enige om at straffen i sin helhet bør gjøres betinget på grunn av hans helsetilstand.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 120 dager.

LES OGSÅ: «Du er ikke bare en dårlig advokat. Du er en mink. Fin i pelsen, men et rovdyr»