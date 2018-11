Banket mann som dro opp kjolen til kona

En 38 år gammel mann fra Klepp er i Jæren tingrett dømt for grov vold mot en mann.

I desember i fjor hadde 38-åringen og kona fest i boligen sin i forbindelse med at kona hadde fødselsdag.

På festen var venner av begge ektefellene til stede, blant annet 38-åringens kamerat som også hadde med seg fornærmede, som ikke var invitert til selskapet.

Utpå natten mens alle festdeltakerne var samlet på kjøkkenet grep fornærmede fatt i 38-åringens kone og dro opp kjolen hennes.

Da ble 38-åringen sint og det utviklet seg til et munnhoggeri mellom ham og fornærmede.

38-åringen sa at festen var slutt og at han ville gå og legge seg. Fornærmede sa at han ønsket å bli lenger.

Festen løste seg likevel opp og gjestene skulle til å gå.

Da 38-åringen og fornærmede sto på gangen fortsatte krangelen mellom dem. 38-åringen sa at «nå er det f*** meg nok», mens fornærmede svarte «ka e problemet, skall meg då».

38-åringen skallet da fornærmede en gang i ansiktet og et speil på gangen ble knust som en følge av basketaket mellom dem.

Rasende

38-åringen var nå rasende og etter at han og fornærmede var kommet ut av huset, havnet fornærmede på bakken.

Mens fornærmede lå nede tildelte 38-åringen ham en rekke slag med knyttet neve mot hodet.

38-åringens kamerat og kone forsøkte å stoppe ham, men lyktes ikke med dette.

Kameraten ble selv kastet over en mur av 38-åringen og like etterpå skrek han at fornærmede skulle vekk.

Husket ikke noe

Han grep fatt i fornærmede som nå framsto som bevisstløs og slepte ham mange meter ned innkjørselen mot veien. Her ble fornærmede slått og sparket ytterligere av 38-åringen mens han lå nede og ikke ytte noen form for motstand.

Politiet var nå blitt kontaktet og kom til stedet kort tid etter.

Fornærmede ble fraktet til legevakten for behandling, mens 38-åringen ble pågrepet og satt i arrest over natten.

I forbindelse med bevisbedømmelsen la Jæren tingrett vekt på 38-åringens egen forklaring, samt forklaringene fra kameraten og kona.

Fornærmede avga også forklaring, men husket ikke noe fra voldsepisoden.

Filmet volden

Kameraten hadde også filmet deler av voldsepisoden med mobilen og filmsnutten ble avspilt under hovedforhandlingen.

38-åringen forklarte at han hadde slått fornærmede 15 slag, mens kameraten sa at det må ha vært anslagsvis 40 slag.

Retten la vekt på at det var en foranledning til volden, men tok lite hensyn til dette i forbindelse med straffeutmålingen.

«Han handlet langt fra i berettiget harme», heter det i dommen.

Straffen ble fem måneder i fengsel og han må også betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

