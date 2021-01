Han og kameraten bestemte seg for å ta noen piller. Så kjørte de bil

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Dalane tingrett.

Kjøreturen fant sted på Jærveien i Egersund om kvelden den 28. november i fjor. 20-åringen forklarte i retten at han og en kamerat bestemte seg for å ta noen piller – og at det var første gangen på et halvt år at han hadde tatt noe stoff.

Ifølge 20-åringen ble det «svart» og han «våknet opp» sittende i bilen da ulykken var skjedd. Han forklarte også at han husker ingenting fra kjøreturen.

Denne endte med at han kolliderte med en bil som kom i motgående kjørefelt og det ble materielle skader på begge bilene i ulykken.

Dalane tingrett kom til at han hadde handlet forsettlig og at han hadde kjørt bil med en påvirkningsgrad høyere enn 1,2 i alkoholpromille.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at han hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 24 dager og en bot på 15.000 kroner.

Dalane tingrett kom også til at 20-åringen mister førerretten i to år og at han må avlegge full og ny førerprøve.

