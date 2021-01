Mann hadde 4,04 i promille

Da saken gikk i Stavanger tingrett ble den 56 år gamle mannen dømt til fengsel i 30 dager.

Dommen ble anket og nylig var saken oppe i Gulating lagmannsrett.

Ifølge tiltalen kjørte han bil på Sola klokken 14.30 den 2. mars i fjor med en promille på 4,04.

Ferden endte med at han skulle parkere utenfor en dagligvarebutikk der han kjørte inn i en annen bil.

Kvinnen i bilen som ble påkjørt varslet politiet og politiet var på stedet fem minutter senere.

En politibetjent fikk 56-åringen ut av bilen og forklarte i retten at han oppfattet 56-åringen som «dritings».

Det ble funnet en flaske vodka i 56-åringens bil og 56-åringen har forklart at han drakk av denne etter at han hadde kollidert.

Blodprøven av mannen viste at han hadde en promille på 4,04.

Lagmannsretten kom til at det var bevist at mannen hadde kjørt bilen med minst 2,4 i promille – og festet ikke lit til at han hadde drukket hele vodkaflasken etter at han hadde kollidert.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken har hatt noe liggetid og dømte ham til fengsel i 24 dager.

