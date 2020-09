Flere fikk fartsbot i politikontroll

Politiet var ute og gjennomførte laserkontroll i 60-sonen i Heigrevegen i Sandnes.

Kontrollen ble gjennomført i tidsrommet mellom klokken 07.44 og 09.44 torsdag morgen.

I løpet av kontrollen ble det gitt 8 forenklede forelegg til sjåfører som ikke holdt seg innenfor de gitt rammer for fart, men ingen hadde det så travelt at de kjørte på seg et førerkortbeslag.

– Høyeste hastighet målt i løpet av kontrollen var 78 km/t, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

