To nye smittetilfeller i Stavanger

Resultatene for Stavanger onsdag 16. september viser at to nye personer har testet positivt på covid-19.

Det opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.

En av disse er en nærkontakt av noen som tidligere har testet positivt. Den andre er et reiserelatert tilfelle. Begge de to personene betegnes som unge voksne.

Smittesporing er i gang

Smittesporing og kartlegging av nærkontakter har startet.

– Stavanger har nå skjerpet smittesporingen – nå testes alle nærkontakter med én gang. Tidligere ble de bare testet ved symptomer, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.

21 nye tilfeller

Totalt er det nå registrert 21 nye smittetilfeller i Stavanger i løpet av september.

Det totale antallet registrerte smittede i kommunen per 16. september er 171.

