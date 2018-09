Far ba sønnen om å slakte søsteren og rømme landet

Roganytt

Saken gikk første gang i Dalane tingrett og da kom retten til at 45-åringen skulle dømmes til fengsel i tre år og ni måneder for vold og trusler mot barna sine.

Saken var oppe på nytt i Gulating lagmannsrett i november i fjor.

Da kom juryen til at han skulle frifinnes for det han var tiltalt for.

Fagdommerne kom etter dette til at når det gjaldt to av de fornærmede skulle juryens kjennelse settes til side og behandles på nytt av nye dommere.

– Trusler, ikke vold

Det førte til at statsadvokat Asbjørn Eritsland har utferdiget en ny tiltalebeslutning og denne lyder ikke på vold, men utelukkende trusler mot to av barna sine.

45-åringen og barna kom til Norge som kvoteflyktninger i 2014. Han utviklet etter hvert et problematisk forhold til sin eldste sønn og sin eldste datter.

Datteren etablerte et forhold til en åtte år eldre mann, noe som 45-åringen syntes det var svært vanskelig å forholde seg til.

Krenket familiens ære

45-åringen mente at datteren på det groveste hadde krenket hans og familiens ære – og dette førte til at han kom med drapstrusler både overfor sønnen og datteren i mai 2016.

Truslene ble framsatt via tekst og/eller lydmeldinger.

Blant annet ba han sønnen om å slakte søsteren og skisserte for ham hvordan sønnen skulle flykte til utlandet. Dersom han ikke gjorde dette ga 45-åringen beskjed om at han ikke ønsket mer kontakt med ham.

Han har også sendt følgende beskjed til sønnen: «Jeg er en bikkje fordi jeg ikke har slaktet henne og gått i fengsel. Hun må slaktes fra øre til øre» og «at han kom til å bli lettet den dagen han hadde drept dem».

Han truet også datteren og sønnen med at han skulle gjøre dem til kebab.

Fryktet for livet

Gulating lagmannsrett la til grunn at datteren over lang tid har fryktet for sitt liv.

«Hun har og har hatt en reell frykt for at tiltalte eller andre skal ta livet av henne. Dette er en alvorlig frykt hun har levd med i to år nå», heter det i dommen. 45-åringen har vist til at han familien ha konspirert mot ham.

Det mente retten den med sikkerhet kunne se bort ifra.

Statsadvokat Asbjørn Eritsland la ned påstand om at 45-åringen ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Det mente rettens flertall var en passende straff.

Han fikk også forbud mot å kontakte datteren i fem år og må betale henne 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

45-åringen ble også dømt til å betale sønnen 75.000 kroner i oppreisningserstatning.

– Lagmannsretten slår i dommen fast at tiltalte i noen av truslene instruerte eller påla sønnen å ta livet av datteren. Dette har lagmannsretten vurdert at ligger nær opp til forsøk på medvirkning til drap. I dommen er det også fremhevet at truslene har hatt store konsekvenser, særlig for datteren som bor på skjult adresse, sier statsadvokat Asbjørn Eritsland.

