Roganytt

Den 45 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld for noen av postene i den omfattende tiltalen mot ham da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Forholdene i denne var så mange og grove at aktor og politiadvokat Kristin Aasberg Ueland la ned påstand om at han ble dømt til fire års fengsel for vold mot kona og ungene.

Volden har funnet sted fra 2005 fram til mannen ble pågrepet og varetektsfengslet den 19. juni i fjor.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge forklaringene til kona og barna til grunn.

Hadde vært på biblioteket

En av døtrene forklarte seg blant annet om en episode som fant sted samme dag som hun fylte elleve år.

Hun hadde da vært på biblioteket og kom for seint hjem.

45-åringen ble da sint og slo henne flere ganger med flat hånd før han sendte henne på rommet.

En annen av døtrene forklart seg om flere episoder der hun ble slått av faren.

Blant annet ble hun slått av faren dersom hun ikke husket eller klarte å lære bønnevers fra Koranen.

Også en annen av døtrene forklarte at hun ble slått i forbindelse med at hun ikke lærte seg sitater fra Koranen – og at hun i denne forbindelse og ble låst inne på toalettet.

Ikke gode nok karakterer

Like før 45-åringen ble varetektsfengslet var han også voldelig mot sønnen.

Bakgrunnen for dette var at sønnen ikke hadde fått så gode karakterer som faren mente han burde.

Det førte blant annet til at faren kalte ham for «idiot» og sa at sønnen måtte flytte hjemmefra før han ga ham et hardt dytt i pannen.

Også kona til har blitt utsatt for gjentatte voldsepisoder.

Blant annet skal han ha slått henne og kastet varm te på henne. Han skal også ved en anledning ha slått henne og tatt kvelertak på henne før han hentet en bensinkanne, helte ut bensin flere steder i huset og truet med å sette fyr på dette.

Utløst av små ting

45-åringen har forklart seg om store problemer med sitt sinne.

Retten la til grunn at de fornærmede har fryktet 45-åringens sinne som kunne bli utløst av små ting og at det etter bevisførselen har vært et meget strengt regime i familien hvor ingen har turd å opponere mot det faren har sagt.

I den forbindelse ble det også vist til at det var 45-åringen som bestemte når og hva barna fikk se på TV, at de ikke fikk ha med eller gå til venner etter skoletid.

Tvunget til å jobbe

45-åringen har også tvunget barna til å jobbe og kona forklarte i retten at han har behandlet dem som «tjenere» og «slaver».

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at aktors påstand om fengsel i fire år var for strengt. Retten kom til at straffen skulle settes til fengsel i to år og seks måneder.

I tillegg ble han dømt til å betale kona og hvert av barna 90.000 kroner i oppreisningserstatning.

Anne Kroken, 45-åringens forsvarer, sier til RA at hun og hennes klient nå vurderer om dommen skal ankes.

