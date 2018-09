Kommanderte samboeren ned på gulvet og tvang henne til å bjeffe som en hund

Roganytt

Volden mot samboeren fant sted i perioden fra 2002 til april 2013 i parets bolig i Stavanger.

Da saken var oppe i Stavanger tingrett kom retten til at den 43 år gamle mannen var skyldig. 43-åringen anket dommen og nylig har saken vært til behandling i Gulating lagmannsrett.

Også her kom retten til at 43-åringen var skyldig i grov vold mot samboeren.

Blant annet har 43-åringen slått henne mens hun var gravid og mens hun bar deres barn.

I hovedsak har volden foregått ved at han tok kvelertak på henne, slo henne, sparket henne slik at hun i mange tilfeller ble påført smerte, blåmerker, hevelser og andre skader.

Han har også banket samboeren etter å ha satt på henne håndjern. 43-åringen skal også gjentatte ganger ha kalt samboeren for grove og ydmykende ting.

Ved en anledning klinte han et varmt ostesmørbrød i ansiktet henne slik at hun brant seg kraftig på kinnet. Hendelsen ble foranlediget av at samboeren spurte om hun skulle hjelpe ham.

Kommandert ned

Ifølge 43-åringen trigget hendelsen noe i ham som gjorde at han ble svært sint på henne.

Etter dette kommanderte han fornærmede ned på gulvet og tvang henne til å bjeffe som en hund, samtidig som han sa at hun ikke var verdt mer enn en hund. Samboeren måtte etter dette sitte slik en god stund, mens 43-åringen oppførte seg truende overfor henne.

«Det var en særdeles smertefull, skremmende og ydmykende opplevelse for fornærmede», heter det i dommen.

43-åringen ble også dømt for å ha vært voldelig mot samboeren mens barna var til stede.

Mye av volden har vært relatert til 43-åringen bruk av alkohol og ofte har volden funnet sted mens han var i bakrus og i dårlig humør.

Eggeskall

Fornærmede har forklart at hun følte det som om hun «gikk på eggeskall» og at hun hele tiden var på vakt mot ny vold.

Politiadvokat Maren Sagvaag Retland la ned påstand om at 43-åringen skulle dømmes til fengsel i to og seks måneder.

I forbindelse med straffeutmålingen la lagmannsretten vekt på at volden hadde funnet sted over en svært lang periode og at fornærmede har utviklet en posttraumatisk

stresslidelse (PTSD) som en følge av volden.

Dermed kom retten til at fengsel i to år og seks måneder var en passende straff.

Han ble også dømt til å betale 120.000 kroner i oppreisningserstatning og 206.438 kroner i menerstatning til fornærmede.

