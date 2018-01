Byggefirma slått konkurs

Roganytt

Det var ti ansatte i firmaet Byggspecialisten Stas AS som begjærte at firmaet ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.092.206 kroner i skyldig lønn og feriepenger.

I kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det fram at styreleder for firmaet er avgått ved døden og at dette skal ha skjedd i Litauen.

Stavanger tingrett har ikke maktet å få verifisert disse opplysningene.

Det er også gjort flere mislykkede forsøk på å komme i kontakt med styrelederen på hans adresse i Stavanger.

Byggspecialisten Stas AS har holdt til på Friheim og omsatte i 2016 for litt over 4,2 millioner kroner. Samme år fikk firmaet et resultat før skatt på 160.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at det var ingen holdepunkter for at de ansattes framstilling av saken var uriktig og la denne til grunn.

Retten kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot Byggspecialisten Stas AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett kom også til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene til for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 8. mars.

