Butikk på Kvadrat gikk konkurs

Roganytt

I forrige uke var firmaet Tabula AS i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Tabula AS er det juridiske navnet for Tilbords Kvadrat og firmaet opplyste i retten å ha en gjeld på nesten 1,2 millioner kroner og at aktiva har en samlet verdi på omkring 930.000 kroner.

Kjøkkenutstyrsfirmaet omsatte i 2016 for nesten 9,3 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt på 294.000 kroner.

Retten kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. juni.

