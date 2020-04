Like før klokken 15.00 fikk Sør-Vest politidistrikt melding om to personer i båt som ankom Jorenholmen i Stavanger. De skal ha fremstått som breusede både for melder og politipatrulje.

– Fører av båten er tatt med til legevakten for blodprøve, og det har blitt opprettet sak, skriver politiet på Twitter.