Avslørt av meldinger som beskrev overgrep mot datteren

En 39 år gammel mann fra Gjesdal er dømt for seksuell omgang med datteren sin.

Ifølge tiltalen hadde den 39 år gamle mannen flere samleier ned datteren sin våren 2017 da datteren var 14 år gammel.

Fram til hovedforhandlingen har han nektet for dette, men da saken nylig var oppe i Jæren tingrett erkjente han straffskyld for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

I tillegg innrømmet han å ha instruert datteren sin til å sende nakenbilder av seg til ham og han har også sendt nakenbilder av seg til henne.

I dommen heter det at 39-åringens forklaring var svært tilbakeholden og ordknapp og retten kom til at fornærmedes forklaring var mest troverdig.

Den seksuelle kontakten ble oppdaget av 39-åringens samboer ved at hun kom over meldinger mellom ham og fornærmede på telefonen hans.

Pågrepet og fengslet

Hun tok umiddelbart kontakt med politiet som straks tok affære. 39-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet den 24. april i fjor. I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det forelå en rekke skjerpende omstendigheter.

Blant annet viste retten til omfanget på de seksuelle overgrepene som har funnet sted.

«Retten legger til grunn at en slik hyppighet har medført at fornærmede må ha brukt mye av sin mentale kapasitet til å håndtere overgrepene i dagliglivet, en kapasitet hun som gryende tenåring skulle ha brukt på egen utvikling», heter det i dommen.

Jæren tingrett kom også til at det var skjerpende at overgrepene var begått av faren som var en omsorgsperson som datteren skulle kunne stole på og være trygg på.

Tre års fengsel

Retten kom også til at det graverende i situasjonen ble underbygget ved at 39-åringen etablerte et kjærestelignende forhold med datteren.

Politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt la ned påstand om at 39-åringen ble dømt til fengsel i to år og elleve måneder. Stavanger tingrett viste til at det ikke foreligger rettspraksis som var sammenlignbar med denne

saken, men kom til at 39-åringen skulle dømmes til fengsel i tre år.

Han må også betale datteren 200.000 kroner i oppreisningserstatning.

Hans Marius Thorsnæs, 39-åringens forsvarer, sier til RA at hans klient mener at straffen er for streng og at han vurderer å anke dommen når det gjelder straffeutmålingen.

