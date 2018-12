Vil spille inn James Bond i Norge

– Jeg kan bekrefte at vi har vært i kontakt med representanter for den kommende James Bond-filmen, og at de ønsker å gjøre opptak i Norge.

Dette sier Oslos filmkommisjonær Adrian Mitchell til Dagsavisen. James Bond-produsenten er en av de 11 som nå har søkt om innspillingsstøtte gjennom insentivordningen for film 2019.

Tirsdag sendte Norsk filminstitutt ut liste over de 11 søkerne som har sendt inn søknad til årets insentivordnining-pott. Filmstøtte-ordningen gir 25 prosent utgiftsrefusjon for internasjonale filminnspillinger i Norge.

Ett av prosjektene på lista har den hemmelighetsfulle tittelen «B25». Norsk filminstitutt oppgir at produksjonsselskapet er «B25». Det var Bergens Tidende som først fastslo at det dreier det seg om den neste James Bond-filmen, kjent som «Bond 25», med Daniel Craig som superagenten. Innspillingen av «Bond 25» starter i mars neste år, ifølge britiske medier.

– Vi har jobbet med dette i lang tid. Det er realistiske muligheter for at deler av neste James Bond-film blir spilt inn i Norge. Det vil være svært interessant for Norge og norsk filmindustri om de vil filme James Bond i Norge, sier Adrian Mitchell, som i april ble ansatt som filmkommisjonær i Oslo, og jobber for tilrettelegging av film- og tv-innspillinger i Oslo.

Tidligere har Vestnorsk Filmkommisjon vært involvert i å få innspillingen av storfilmen «Mission Impossible 6» til Preikestolen i Rogaland.

– James Bond-produsentene ser på forskjellige locations og muligheter i hele Norge, både Østlandsregionen, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Men et prosjekt som dette er avhengig av insentivordningen. Hvis ikke, går de til et annet land, mener Mitchell.

Søknadsfristen for årets insentivordning gikk ut 27. november. De 11 prosjektene har oppgitt at de vil bruke til sammen 484 millioner kroner på opptak i Norge. Dette er en nedgang fra fjoråret, da de 11 søkerne samlet ville bruke 601 millioner på opptak i Norge. Samtidig er ordningen utvidet med 25 millioner til 75 millioner kroner.

Også i år er flere av prosjektene skandinaviske tv-serier.

Prosjektene som har søkt om støtte er:

«Frozen Planet II»

BBC Natural History and Factual Productions

Sir David Attenborough skal etter planen også være fortelleren i denne oppfølgeren til BBC-serien «Frozen Planet»

«Furia» («Fury»)

Monster Scripted

Den nye dramaserien om høyreekstremisme i Europa laget av Gjermund Stenberg Eriksen og skaperne bak «Mammon». Roar Uthaug skal regissere.

«Fenris»

Nordisk Film Production

«Ragnarok»

SAM Productions

Ifølge NRK tidligere i høst blir «Ragnarok» tittelen på den første norskspråklige dramaserien som i sin helhet finansieres av Netflix, og beskrives som et moderne oppvekstdrama basert på norrøn mytologi.

«De forbandede år» («Into the Darkness»)

Space Rocket Nation

Lars Von Triers faste klipper Anders Refn skal regidebutere med det danske krigsdramaet «De forbandede år», om en velstående dansk familie under andre verdenskrig. Refn skal selv skrive manus til prosjektet som har foreløpig premieredato i desember 2019. Produksjonsselskapet Space Rocket Nation drives av Anders Refns bror Nicolas Winding Refn, som stå bak filmer som «Drive» og «Neon Demon».

«Treadstone season 1»

Universal Cable Productions

En amerikansk dramaserie som skal være en sideserie til Jason Bourne-universet, bygget på det såkalte Treadstone-programmet. Med britiske Jeremy Ervine i hovedrollen.

«Dancing on Ice»

Shuimo Hanyun (Beijing) Cultura Media Co.

«Villmark» («Wilderness»)

HBO Nordic

«Scandinavian Star»

Nordisk Film Production Danmark

Ifølge Nordisk Films nettsider blir «Scandinavian Star» en danskprodusert dokumentarserie på seks episoder som skal vises i alle Nordiske land med premiere i 2020, 30 år etter brannen på passasjerferjen «Scandinavian Star» som krevde 159 menneskeliv.

«Afterlands»

Ölkelda

Islandske Pall Grimsson skal filmatisere historien om den mislykte USS Polaris-ekspedisjonen til Nordpolen på 1800-tallet, der en rekke mennesker fra ulike nasjonber strandet i isødet.