Hollywood kommer ikke i år

Kultur

De siste årene har stjerner som Tom Cruise og Michael Fassbender filmet i Norge som resultat av insentivordningen, der utenlandske produksjoner får refundert 25 prosent av utgiftene til innspilling i Norge. Søknadsfristen for tildelingen av insentivmidler i 2018 gikk ut 10. januar, og i år er det ikke kommet inn noen søknader fra store Hollywood-produksjoner. Fem filmer og seks TV-dramaserier har søkt (se oversikt nederst i saken), inkludert flere med norske hovedprodusenter. Norsk filminstitutt har 57 millioner til fordeling på søkerne, som samlet har søkt om 601 millioner, en økning på over 100 millioner fra i fjor. NFI vil ha sitt vedtaksmøte i løpet av neste uke.

Les også: Tom Cruise med spektakulære stunt på Preikestolen

Faller utenfor

– Vi kjenner til store prosjekter som ville vært aktuelle for innspilling i Norge til høsten. Men siden søknadsfristen for årets insentivordning nå er gått ut, faller de utenfor, fastslår Sigmund Holm, leder for Vestnorsk Filmkommisjon.

Han er en av dem som jobber med å få internasjonale filminnspillinger til Norge, og han konstaterer at innretningen på den norske insentivordningen gjør at store produksjoner går til andre land.

– Årets søkerliste er variert og god, med produksjoner både fra Nord-Amerika, Europa og Kina, og med norske dramaserier som kan få løftet budsjettene sine. Men de store prosjektene mangler, konstaterer Holm.

– Det er ganske enkelt fordi store internasjonale produsenter oppfatter den norske ordningen som dårlig: Upålitelig, byråkratisk og med altfor begrensede midler.

– Insentivordningen trenger både de små og mellomstore prosjektene, og de store internasjonale filmene. Det er viktig å bygge tillit til de store produsentene for å vise at Norge kan legge til rette for produksjonskvalitet på høyeste nivå.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

En uke i Norge

Insentivordningen ble opprettet av H/Frp-regjeringen i 2015 under kulturminister Thorhild Widvey, med mål om å få flere internasjonale filminnspillinger til Norge. Det første året ordningen var i drift gikk hele 40 millioner av potten på 45 millioner til filmatiseringen av Jo Nesbøs «Snømannen». Blant større prosjekter som fikk tilskudd i fjor var kinoaktuelle «Downsizing», Paul Greengrass’ kommende 22. juli-film, og «Mission Impossible 6».

– «Mission Impossible 6» tilbrakte en måned i New Zealand, men bare en uke i Norge. På Island og New Zealand møter filmprodusentene stabile og forutsigbare ordninger uten søknadsfrister. Dermed havner Norge sist i køen, sier Sigmund Holm.

Les også: Vil ha flere snømenn til Oslo

Siden oppstarten er ordningen tilført ytterligere 11 millioner over kulturbudsjettet. Men dette er ikke nok, mener Holm.

– Nå håper vi Venstre gjør som de lovet i valgkampen: Fjerner taket på insentivordningen, og gjør den til en automatisk refusjonsordning, slik at søknadsfristen forsvinner.

– Med tanke på den internasjonale kapitalen dette trekker til Norge, vil dette gi gode inntekter til statskassen.

Les også: Flere håper på Tom Cruise-effekt

Disse har søkt

11 film- og TV-prosjekter har søkt om støtte under insentivordningen 2018. Flere av dem finnes det ikke offentig informasjon om ennå:

Filmer

«The Northwoods». Thriller lagt til norsk villmark, canadisk produksjon, medprodusent. Madmonkey

«White Desert». Produksjonsselskap Ponies On Ice, medprodusent Truenorth Norway.

«Good Tidings». Produksjonsselskap er kinesiske Laurel Films, medprodusent Truenorth Norway.

«Learning To Fly». Familiefilm, poduksjonsselskap Radar Films, fransk.

«The Sunlit Night». Tysk produksjonsselskap Detail Film, norsk medprodusent Ape & Bjørn. Ifølge filter.no dreier det seg om en filmatisering av amerikanske Rebecca Dinesens roman fra Lofoten.

TV-drama

«Seizure». Grøsser/drama-serie for Viaplay, av bl.a Megan Gallagher, manusforfatter og medskaper av Grenseland. Norsk produsent Miso.

«Grenseland 2». Ny sesong av TV 2s suksessrike nordic noir, solgt til en rekke land, Netflix som co-produsent. Norsk produsent Monster Scripted.

«Fortitude 3». Tredje sesong av britisk nordic noir som foregår i arktisk småby. Norsk medprodusent ITV Studios Norway.

«Wisting». Nordic noir basert på Jørn Lier Horsts bøker om politietterforskeren Wisting, med Sven Nordin. Startet innspilling denne uka. Har fått 10.5 millioner i produksjonstilskudd fra NFI. Medprodusent Cinenord.

«Alt for Norge». Historisk TV-drama om kronprinsesse Märtha under andre verdenskrig, planlagt for NRK, med internasjonal distribusjon. Produsent Cinenord.

«Beforeigners». Dramaserie, norsk produsent Rubicon tv.