Viking-spillerne gjennomførte en lang treningsøkt torsdag, med hyppige avbrudd i spillet for å ta drikkepauser. Materialforvalter Stian Refvik disket også i dag opp med sportsdrikke og frukt på sidelinjen, og vannsprederne sto på gjennom hele treningen.

– Når det er så varmt som det er nå må spillerne passe på å drikke mye, og derfor har vi satt ut sportsdrikke med ekstra salter som spillerne kan drikke, forteller Refvik.

– Nesten litt for mye av det gode

Også i Spania lekte Viking-spillerne i vannet, men den gang var det fordi banen de trente på var oversvømt. I dag var det mer for å kjøle seg ned.

– Nå kunne vi dratt ned til Spania for å kjøle oss ned, det her er jo helt ellevilt, sier Zlatko Tripic om varmen.

Sammen med Rasmus Martinsen, Jordan Hallam og Iven Austbø trente lyngdølen alternativt, og i hver pause var Viking-spillerne borte med svamper og kastet kaldt vann på Tripic.

Da sprinkleranlegget så ble skrudd på, var det selvsagt mye festligere å leke med vannstrålene og kjøle seg ned enn å trene.

– Så varmt som det her er det aldri i Sheffield. Jeg fikk med meg at det var varmt i Stavanger da jeg var hjemme i forrige uke, men det her blir nesten litt for mye av det gode, sier Jordan Hallam om varmen.

