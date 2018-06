Viking-spillere kan få spille mot Usain Bolt

Rogalandsavis

Av: ESPEN IVERSEN OG NTB

Den pensjonerte verdensrekordholderen på 100 meter og 200 meter Usain Bolt dukket i går opp på Marienlyst. Han skal trene med Strømsgodset for å komme i form til en oppvisningskamp for UNICEF på Old Trafford – og det er meningen at han faktisk skal spille treningskampen mot det norske U19-landslaget.

I den norske troppen er både Tors Johnsen Salte og Leo Østigård med.

Bryne-gutten Salte la etter treningen onsdag ikke skjul på at han hadde lyst til å møte Bolt – til de eldre spillernes store forargelse.

De så ikke helt poenget og mente de unge stopperne har alt å tape.

Bolt: - Skal i form

Tidenes raskeste mann har lenge vært klar på at han drømmer om en fotballkarriere. Den neste uken skal den pensjonerte sprinteren trene med Strømsgodset i Drammen.

Bolt ankom Drammen tirsdag kveld og ble onsdag presentert på Marienlyst i forbindelse med et spillermøte før treningen. Klokken 11 entret han gresset sammen med sine nye «lagkamerater».

– Jeg er her for å komme meg i form. Jeg er veldig glad for at klubben godtok at jeg kom hit. Jeg skal gjøre mitt beste, lære litt og bli bedre, sa den jamaicanske eks-sprinteren til det relativt voksne pressekorpset som hadde møtt opp på Godsets stadion.

Der var også et tresifret antall publikummere for å få et glimt – og kanskje en autograf – av Bolt.

– Moro

– Vi synes det er fantastisk morsomt at Usain Bolt velger å komme hit til Strømsgodset for å trene seg opp. Vi har jobbet med dette i fem-seks uker. Det er ufattelig morsomt for spillerne, og han kan mye fotball, sier Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo til NTB.

10. juni skal Bolt spille en stjernetung veldedighetskamp på Old Trafford i Manchester. Han håper å komme i toppform til den kampen, slik at han får vist fram fotballferdighetene sine for et størst mulig publikum.

Det er også mulig at han kommer på banen når Godset spiller treningskamp mot Norges G19-landslag kommende tirsdag.

– Ja, det ville vært fint å få noen minutter. Litt tid på banen i en ordentlig kamp vil være bra for meg, sier Bolt.

Drømmer om kontrakt

Han legger ikke skjul på at han drømmer å signere proffkontrakt som fotballspiller, selv om han foreløpig ikke har fått napp.

– Jeg ønsker å fortsette å bli bedre. Forhåpentlig vil et lag legge merke til forbedringen og gi meg en sjanse til å spille. Jeg skal presse meg selv og spille kamper der jeg kamp. Jeg er veldig seriøs, og jeg vil vise meg fram på mitt beste neste helg.

Noen karriere i Strømsgodset blir det neppe, men Bolt utelukker ikke en fotballframtid i Norge.

– Du vet aldri. Jeg har kost meg i Norge før. Kanskje kan det skje noe, smiler hurtigtoget som la opp som sprinter etter VM i fjor.

Tempo

Bolt er verdens raskeste mann gjennom tidene etter å ha gjort unna 100-meteren i Berlin-VM i 2009 på 9,58 sekunder. I samme mesterskap satte han også verdensrekord på 200 meter med 19,19.

Han ble lovet matching av Strømsgodset-spillere allerede på første trening.

– Det er et par som har sagt at de vil utfordre meg (til løpsduell). La oss se hvordan det går utover uken.

– Jeg skal trene på bevegelse, ballberøringer og blikk for spillet. Jeg skal suge til meg så mye lærdom som mulig og gjøre mitt beste, fortsetter Bolt om målet med sitt norgesbesøk.