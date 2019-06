Viking slo LSK etter tidlig utvisning

Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

95 min.: Slutt! Viking med tre sterke poeng på Åråsen.

93 min.: Stor sjanse til Viking etter at Ekeland jager til seg en ball! Smått utrolig at det ikke blir 3-0, men pasningen hans til Torsteinbø er litt for upresis.

92 min.: Corner Viking etter et skudd fra Tripic.

91 min.: Lagt til 5 minutter.

90 min.: Viking har god kontroll på dette. Og gresspøkelset er i ferd med å bli drept!

88 min.: Corner til LSK. Vevatne roter det til for seg selv i forkant. Corneren klareres.

85 min.: Farlig innlegg fra Håkenstad. Blir klarert. Så vidt.

83 min.: Ekeland og Bjørshol ruller LSK opp på siden. Ekeland med skudd. Rett på keeper.

82 min.: Thorstvedt ut. Torsteinbø inn hos Viking.

81 min.: Bytyqi stikkes alene gjennom av Tripic, men offside.

80 min.: Bjørshol drar seg inn fra dødlinjen og skyter. Keeper redder.

77 min.: Mååååååååååååååååååål! 0-2! Viljar Vevatne stanger inn den nydelige corneren fra Ibrahimaj. Utagbart for Maric.

76 min.: Corner Viking. Blir til en ny corner.

75 min: Smarason inn for LSK. Gustafsson ut.

74 min.: Viking med et angrep med 40-50 trekk. Ender i en farlighet, men ikke mål.

71 min.: Viking skifter. Ekeland inn for Tommy Høiland. Pipes av banen.

70 min.: Hove hekter Moses. Får gult kort.

67 min.: Ibrahimaj tverrvender og skyter fra 17 meter. Maric holder.

64 min.: God overgang av Viking. Tripic gir til Fridjonsson. Sender av et lavt hardt skudd. Maric redder til corner. Full strekk.

61 min.: Hjemmelaget mye mer med i kampen nå. Trykker på mot Viking med ti mann.

59 min:. LSK vil ha hands etter et innlegg. De har nok rett. Så veldig ut som at den var innom hånden til Fridjonsson. Dommer lar det gå.

57 min.: Ibrahimaj for sent inn i takling. Han skal passe seg veldig, men slipper nytt gult kort.

57 min.: Så kommer Moses inn for Lehne Olsen hos LSK.

56 min.: LSK har ikke innbytter klar! Viking spiller elleve mot ni nå.

55 min.: Lehne Olsen prøver å reise seg. Tar et skritt og kneet gir etter. Faller ned igjen og tar seg til hodet. Nå kommer båren.

53 min.: Lehne Olsen ligger nede. Ser ut for å ha fryktelig vondt. Ikke bra for LSK. Bytyqi skjønner at det kanskje er alvorlig og spiller ballen død.

50 min.: Tripic slår innlegg og det klareres til corner.

49 min.: Bjarne Berntsen ønsket seg at Viking skal utnytte bredden bedre i pausen.

47 min.: Hove med en god klarering direkte. Her er det nok mest taktiske grunnet til skiftet. Salte klarte seg bra han, men med Kippe som en stor dødballtrussel er det godt å ha 195 centimeter Hove på banen.

46 min.: Spillet i gang. LSK med avspark. Hove har kommet inn for Viking i pausen. Tord Salte ut.

Første omgang:

47 min.: Pause.

46 min.: Corner til LSK. God klarering fra Fridjonsson på et farlig innlegg. Avslutning i tverligger og ned på streken. Vanvittig dobbeltsjanse for Viking. Vevatne får et bein på til ny corner. Den får Viking bort.

44 min.: Mååååååååååååååål! 0-1! Kristian Thorstvedt med en perleavslutning opå corneren. Tar den på 11 meter på volley i krysset og inn! Hans femte mål i Eliteserien i år. Nydelig scoring.

44 min.: Thorstvedt med et skudd like utenfor krysset. Innom en LSK-spiller. Viking får også corner.

42 min.: Corner til LSK. Bedre periode av hjemmelaget nå. Kippe vinner i luften, men Austbø redder.

40 min.: Skudd like utenfor fra distanse fra Gustafsson.

39 min:. Fridjonsson med et dårlig skudd. Langt over. Ballen glir av foten.

37 min.: LSK kommer rundt på kant. Lehne Olsen header over. Et par meter over.

36 min.: Lett å anta at dette kampbildet ville vært perfekt for boksåpner Johnny Furdal. Han er dessverre ikke med. Viking håper på onsdag mot Ulf.

34 min.: Viking har hatt ballen 71 (!) prosent av tiden så langt.

30 min:. Bytyqi med hardt innlegg til Høiland. Header utenfor.

29 min:. Skudd fra distanse fra Fridjonsson. Via Kippe og til corner. Ender i null og niks.

28 min.: Det blir fryktelig trangt for Viking når LSK er så dype som de er nå.

24 min.: Gult kort til Ibrahimaj. Kommer alt for sent inn og sparker ned Kippe. Oransje-preg på den. Rødt kunne nok vært forsvart. Kippe har meget vondt og det koker enda mer på Åråsen. Melgalvis - som er byttet ut - klarer å syte på seg et gult kort på sidelinjen.

23 min.: Tripic pipes konsekvent på. Har tirret på seg Kanarifansen. Slik pleier han å like.

20 min.: Viking med ballen nesten konstant nå. LSK har lagt seg helt ned i dypet etter det røde kortet. Dette blir nok et annet kampbilde enn de fleste trodde.

19 min.: Ibrahimaj kommer inn i boksen på et løp og får ballen. Godt skudd, men keeper redder.

16 min.: LSK bytter. Kippe inn for Melgalvis. Taktisk bytte etter det røde kortet. 4-4-1 hos LSK.

16 min.: Det koker på Åråsen nå. Publikum i harnisk.

15 min.: Nydelig takling fra Vevatne hindrer en LSK-overgang.

13 min.: Høiland snapper ballen fra Sheriff Sinyan. Så ser det ut for at Vikings spiss blir revet ned. Hafsås mener han blir fratatt en klar scoringssjanse og drar opp det RØDE kortet! TV-bildene viser at Høiland ikke akkurat jobber hardt for å stå på beina. Der skulle du nok holdt deg til det gule, Hafsås. Eventuelt latt spillet gå. Kynisk av Høiland likevel. Og en stor fordel for Viking!

12 min.: Tripic blir liggende nede etter en duell med Håkenstad. Lander forkjært. Kommer seg på beina igjen. Sutrer på dommer Hafsås.

11 min.: Lehne Olsen med skudd rett på Austbø fra distanse.

10 min.: Skudd fra Thorstvedt fra distanse. Skyhøyt over. Viking har kommet best i gang her generelt sett.

7 min.: Ny corner Viking. Skrus nesten rett inn av Ibrahimaj! Sjanse til Viking. Thorstvedt var også nære å nå den.

6 min.: Langt kast inn fra Fridjonsson. Viking beholder ballen - selv om kastet er ufarlig.

3 min.: Melgalvis gir til corner for Viking. Lav variant fra Ibrahimaj. Klareres bort på første stolpe.

2 min.: Vikings spillere virker å være veldig på i duellspillet. Slik det har blitt snakket om. Slår også mye langt i starten.

1. min: Kampen i gang på Åråsen. Gressmatten, som har fått mye kritikk i år, ser bedre ut.

Før kampen:

Viking har hatt pause i seriespillet i nesten tre uker grunnet U20-VM og landslagspausen.

Nå skal endelig laget i aksjon igjen og motstander er Lillestrøm.

Kampen spilles på naturgress på Åråsen - et underlag Viking lenge har slitt med.

Trener Bjarne Berntsen har på forhånd vært klar i talen på hva planen er for å spille bedre på slikt underlag.

– Spille mer direkte, har vært hans hovedpunkt.

Kaptein Zlatko Tripic pekte også fredag på duellspillet.

– Jeg tror det blir helt avgjørende hvem som vinner andreballene sa han da.

I laget til Viking er det få overraskelser. Rolf Daniel Vikstøl er tilbake i startoppstillingen i stedet for Adrian Pereira.

Dessuten er Zlatko Tripic igjen inne etter karantene mot Molde sist. Da tapte Viking 5-1.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Tord Salte, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Samúel Fridjónsson, Ylldren Ibrahimaj – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland og Zlatko Tripic.