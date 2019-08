Viking rotet bort seieren mot Ranheim

Følg RA Sporten på Facebook !

2 omgang:

95 min.: Slutt! Det der må være et av de bitreste tapene av to poeng på lang tid for Viking. Men slik er fotballen når du ikke dreper kampene.

94 min.: Kast på siden. Fridjonnson skal hive langt. Ender i en vanvittig dobbeltsjanse, men ikke mål. Torsteinbø via et bein og til corner.

92 min.: Gult kort Reginiussen.

90 min.: Lagt til fem minutter. Vil være katastrofalt svakt om Viking kaster bort alle poengene i denne kampen, men det kan skje slik kampbildet er nå.

89 min.: Ibrahimaj ut og Bytyqi inn hos Viking.

87 min.: Måååål! 2-2! Bakenga! Ibrahimaj taper en duell, innlegg og scoring. Folk raser på tribunen. Denne kampen hadde Viking fullstendig kontroll på.

85 min.: Corner Ranheim. Samtidig går Høiland ut og Østensen inn hos Viking.

84 min.: Mååååål! 2-1! Ola Solbakken skaper spenning. Innlegg fra høyre, Bakenga stusser og Solbakken setter den enkelt i mål.

83 min. Heggem inn og Fosnes ut.

83 min.: Ranheim har ikke gitt opp her. I så måte er det farlig at Viking ikke tar sjanser som den Ibrahimaj hadde.

81 min.: Furdal spiller Ibrahimaj på blankt mål, men han skyter ikke. Viking søler bort en gigantisk sjanse.

78 min.: Løkberg får gult kort for en ettersleng.

77 min.: 8135 løste billetter til kampen.

75 min.: Thorstvedt får stående applaus når han tas ut. Inn med Furdal.

74 min.: Corner Ranheim. Ender raskt i en ny en. Så renses det unna.

73 min.: Distanseskudd rett på Austbø. Full kontroll.

70 min.: Tripic skaper en god sjanse for Ranheim med en fæl feilpasning.

70 min.: Erik Tønne ut og Ola Solbakken inn hos Ranheim.

68 min.: Torsteinbø - nok en gang iskald i presset situasjon. Publikum gir trampeklapp.

66 min.: Distanseskudd fra Ranheim. Austbø holder.

62 min.: Ny stoooor sjanse for Viking. Ruller opp Ranheim på overgang. Fridjonsson misser enorm mulighet på pasning fra Vevantne som var med opp på en Tripic-regissert overgang. Publikum koser seg nå.

59 min.: Ny stor Viking-sjanse! Ibrahimaj kontret og slo inn mot Fridjonsson på blankt mål. Nære selvmål da Ranheim skulle klarere. Corner Viking, men den ble klarert.

58 min.: Michael Karlsen ut og Bakenga inn for Ranheim.

57 min.: Mååååååååål! 2-0! Kristian Thorstvedt igjen! Et perlemål. Innlegg fra Tripic som han tar ned på brystet. Drar seg forbi to mann og bredsider inn ballen.

55 min.: Ny stor sjanse til Ranheim. Skudd like utenfor - etter at Torsteinbø ble litt for rolig og mistet ballen. Viking har ikke sett bra ut etter målet. Her må det nok tas noen grep.

52 min.: Løkberg kaster seg ned og blokker en kanon i kjølvannet av den store sjansen. Får ballen rett der det gjør fryktelig vondt. Det går et gisp gjennom stadion. Han kommer seg opp igjen etterhvert.

52 min.: Heading i tverrligger fra Ivar Erlien Furu! Der var Viking heldige.

51 min.: Pereira gir corner til Ranheim - som har presset på litt etter målet.

48 min.: Måååååååål! 1-0! Kristian Thorstvedt setter ballen kaldt i nettet med bredsiden. Forarbeid av Tripic på kanten som slo flatt inn foran mål. Meget fortjent ledelse dette.

46 min.: Spillet i gang igjen.

1. omgang:

45 min.: Pause. Viking klart, klart best. Skulle ha ledet med et par mål her, men slik er det ikke.

44 min.: Meget god avslutning fra Reginiussen. Sikter inn krysset fra 14 meter med press fra to spillere. Austbø fister til corner. Den blir det ikke mye ut av.

42 min.: Frispark Ranheim ute på kanten. Slås inn i feltet. Torsteinbø får den ut, men de biter seg fast. Trykker på i nesten et minutt før Vevatne får beinet ballen til kast.

41 min.: Thorstvedt for sent inn i en hodeduell. Får tilsnakk.

38 min.: Corner til Ranheim. Innlegg via Pereira og ut.

36 min.: Langkast fra Fridjonsson. Klareres ut. Viking vil ha corner. Mener ballen var ute. Dommer Hansen uenig.

34 min.: God sjanse for Ranheim, men Torsteinbø rydder opp på en så nonchalant og rolig måte som bare han kan. Tipper Berntsen ble ca. 3 år eldre på de sekundene.

33 min.: Litt roligere fra Viking nå etter å ha trykket på i en halvtime.

29 min.: Frispark til Ranheim i farlig posisjon skrått. Heades over. Austbø var ute i en duell han ikke burde der, men det endte godt.

28 min.: Fridjonsson ser for øvrig ut som en helt annen spiller med Løkberg i hans gamle rolle. Slik han nå framstår som indreløper er det bare å lure inn et bud til VIF, Bjarne!

24 min.: Ny enorm sjanse for Viking! Skudd over fra Ibrahimaj fra 13-14 meter - etter stikker fra Høiland. Den skulle Viking scoret på.

23 min.: Corneren ender hos Pereira. Han brenner til, men ballen via en Ranheim fot og til nok en corner.

22 min.: Ny corner til Viking. Dominerer veldig nå. Scoring i luften.

21 min.: Gedigen sjanse til Viking! Flikk fra Høiland på bakre til Fridjonsson. Feberredning fra Barli av volleyen hans!

20 min.: Det andre forsøket klareres enkelt.

19 min.: Det blir en ny corner av det. Farlig heading like over, men via en Ranheim-spiller.

18 min.: Salte og Torsteinbø kombinerer på høyre kant. Innlegget til Torsteinbø klareres til corner for Viking.

15 min.: Strålende langpasning fra Løkberg. Thorstvedt får ballen, men skuddet for dårlig. Løkberg har vært god igjen. En skikkelig 4-3-3-spielführer! Det har viking savnet i dypet på midten.

14 min.: Gult kort til Ranheims Aleksander Fosnes for å stanse en overgang. Soleklart.

11 min.: Feilslått innlegg fra Fridjonsson går nesten rett i lengste kryss! Nære!

9 min.: Høiland stikker Tripic gjennom. Han faller. Stadion hyler på straffe, men dommer Tore Hansen lar seg ikke friste. Det tror jeg han gjorde helt rett i. Uten å ha sett TV-bildene.

8 min.: God Viking-overgang anført av Ibrahimaj. Innlegget klareres til kast. Det lange kastet fra Fridjonsson stusses ut i feltet. Pereira brenner til på volley, men slicer ballen langt over.

6 min.: Ny corner til Ranheim etter meget bra spill. Løkberg klarerer den.

4 min.: Corneren klareres.

3 min.: Ny corner til Ranheim. Fyr i åpningen her. Begge veier!

3 min.: Tripic stikker gjennom Høiland. Keeper Barli får akkurat tatt ballen i beina hans da spissen var på vei forbi.

2 min.: Farlig inngripen av Torsteinbø på et innlegg. Sleiver ballen like utenfor og til corner. Den klareres.

2 min.: Fridjonsson plukker opp en ball på 20 meter, men skuddet blokkeres.

1 min.: Oppgjøret i gang på SR-Bank Arena. Ikke veldig folksomt i dag. Ranheim er kanskje ikke så eksotisk og været er nok, paradoksalt nok, for fint. Viking jubilerer for øvrig. 120 år er klubben nå.

Før kampen:

Etter seirer over Sarpsborg 08 og Strømsgodset befinner Viking seg på 7. plass på tabellen. Med en ny seier i kveld vil de nå 28 poeng og mye rart skal skje om ikke laget ikke heller kan se oppover på tabellen i høst.

Samtidig er Bjarne Berntsen ikke på noen måte trygg selv med seier. Han tror det behøves mer poeng enn normalt for å holde seg i år.

– Sånn det ser ut nå må vi nok opp mot kanskje 35 poeng for å unngå nedrykk, sier Berntsen - som i den spådommen også inkluderer kvalikplassen.

Viking stiller i denne kampen uforandret i fra 4-0-seieren over Strømsgodset forrige helg.

Det betyr blant annet at Runar Hove fortsetter på benken og at Sondre Bjørshol også sitter der. Trener Bjarne Berntsen har ikke sett nødvendigheten av å skifte ut erstatterne Tord Salte og Fredrik Torsteinbø.

Innleide Benjamin Källman er ikke med i Vikings tropp denne gangen.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - Fredrik Torsteinbø, Tord Salte, Viljar Vevatne, Adrian Pereira - Samuel Fridjonsson, Kristoffer Løkberg, Kristian Thorstvedt - Zlatko Tripic, Tommy Høiland, Ylldren Ibrahimaj.