Team Coop fikk klatretrøyen i Tour of Norway

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Av: ESPEN IVERSEN og NTB

Lukkedal gjorde i hovedsak jobben på den første og andre etappen.

– Vi er godt fornøyd med å sikre klatretrøyen under årets Tour of Norway. Et solid stykke arbeid fra Lukkedal, men også hele laget har vært med å bidra til denne seieren sier sportsdirektør Magnus Børresen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Profflag i fare for å bli lagt ned

Rammet av uhell

På den siste etappen av rittet ble Team Coop rammet av flere uhell. Kristian Aasvold satt i tetgruppen med Edvald Boasson Hagen, men punkterte dessverre. Dermed gikk finalen i det norske storrittet uten ryttere fra Team Coop.

– I dag skulle vi gjerne hatt minst en mann med i gruppen til Edvald, så sterke er vi at vi forventer å være der. Vi hadde Aasvold der, men han fikk en punktering på et veldig kritisk punkt, det var veldig kjipt for han følte seg sterk og kunne absolutt vært med i slutten der, sier sportsdirektøren videre.

Edvald Boasson Hagen gjorde et forsøk på sammenlagtseieren i Tour of Norway, men klarte ikke komme med i det avgjørende bruddet på avslutningsetappen søndag.

LES OGSÅ: Kristoff på 6. plass i California

Gikk for sammenlagseieren

Boasson Hagen merket at sammenlagtseieren ble fjernere og fjernere da en trio hadde rundt 45 sekunder igjen med fem kilometer igjen av avslutningsetappen fra Moelv til Lillehammer.

I fraværet av lagkamerater prøvde 31-åringen å gå solo med én kilometer igjen av rittet, men det ville seg ikke.

Carl Fredrik Hagen var en del av tettrioen, men han ble distansert på oppløpet. Det ble en dansk/spansk-kamp om etappeseieren og sammenlagtseieren. Alexander Kamp tok etappeseieren, mens Eduard Prades tok sammenlagtseieren og ble nummer to på etappen.

– Akkurat nå er jeg rimelig sliten. Jeg er glad for at vi lyktes som lag. Det er blant de beste resultatene jeg har, sa Carl Fredrik Hagen til TV 2.

Edvald Boasson Hagen ble nummer tre i sammendraget etter å ha kommet inn som nummer 16 på etappen.

Dylan Groenewegen sikret sin tredje etappeseier i rittet da han vant lørdagens etappe. Nederlenderen tok samtidig over sammenlagtledelsen, men på søndagens avslutningsetappe ble sprinteren tidlig frakjørt.

Edvald Boasson Hagen drar fra rittet på hjemmebane med én etappeseier. Som i fjor vant Dimension Data-rytteren etappen på bursdagen sin 17. mai. Boasson Hagen har vunnet rittet sammenlagt tre ganger tidligere.

LES OGSÅ: Syklister gjemte seg for ustyrlig kalv