Syklister gjemte seg for ustyrlig kalv

Rogalandsavis

Stine Borgli var blant dem som måtte gjemme seg. Hun brukte et toalett som skjulested.

– På vei mot garderoben kom det en kalv springende mot meg. Bonden prøvde å stoppe den, og vi sprang mot garderoben. Vi fikk øye på en mann som lå nede på bakken. Vi løp bort, for det så ikke godt ut. Han var ved bevissthet, og han hadde fått en kraftig smell. Kalven hadde løpt rett på ham, og han hadde fått kjevebrudd, sier Borgli til TV 2.

Hun var ikledd ledertrøyen før søndagens norgescupritt for kvinner. Borgli tror kalven var fortvilet over at det var så mye folk og kjøretøy i nærheten.

Det var Sandnesposten som omtalte saken først. Ifølge avisen ble den ustyrlige kalven skutt og fraktet bort

– Jeg fikk høre det da jeg kom i mål, og det ble fleipet om at vi kunne få biff nå. Det var nok det riktige å gjøre, for den var nok umulig å få kontroll på, sa Borgli.

Rittet ble for øvrig vunnet av Hitec-rytter Line Marie Gulliksen. Hun var i mål foran Ingvild Brattekleiv (Grimstad). Borgli, som sykler for CK Victoria, ble nummer tre og forsvarte sammenlagtledelsen.