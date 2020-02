Sykling: Ingen topplassering på Kristoff og Boasson Hagen

Rittet Volta à la Comunitat Valenciana ble avgjort i en massespurt i Torrevieja. Her var Alexander Kristoff sjanseløs. Nederlandske Dylan Groenewegen vant foran landsmann Fabio Jakobsen og slovenske Matej Mohoric.

– Jeg er litt skuffa av hvor jeg lite jeg fikk ut av spurten ettersom jeg følte meg ganske bra, men jeg har en sjanse igjen på den siste dagen, sier Kristoff til procycling.no.

Han ble til slutt nummer ti. Rittet avsluttes søndag og ledes av australske Jack Haig.

I franske Etoile de Bessèges klarte to utbrytere så vidt å holde unna for et jaktene hovedfelt. Belgiske Dries de Bondt vant foran tyske Georg Zimmermann. Danske Magnus Cort ble nummer tre.

Edvald Boasson Hagen kom inn med feltet, men klarte ikke å kjempe helt i toppen. Han endte som nummer 12.

– Det var virkelig hektisk. Det var litt gambling i feltet i dag. Noen ganger vinner du, andre ganger taper du. Vi ventet litt for lenge i dag, og det ble veldig hektisk i finalen. Det var dumt for min sjanse, men det er slik det er, sier Boasson Hagen i et intervju vist på L’Équipe TV like etter målgang, ifølge procycling.

Franske Alexys Brunel leder rittet som avsluttes søndag.

I Saudi Tour ble August Jensen nummer 16. Franske Nacer Bouhanni vant etter en massespurt.

