Stavanger-politikernes styrehatter

Rogalandsavis

Flertallspartiene (utenom Pensjonistpartiet) i Stavanger bystyre har talt: Bekhuskaien bør bli hjemsted for det nye tinghuset. En av de tyngste lokaliseringsdebattene i Stavanger de siste tiårene går inn for landing på en attraktiv tomt, der det kan bygges rettslokaler som samsvarer med kravene til sikkerhet og arbeidsmiljø.

Debatten avdekker også et demokratisk problem. Den som sjekker bildet fra pressekonferansen flertallspartiene arrangerte om tinghuset, ser at det er to mangler. Byens politiske leder – ordfører Christine Sagen Helgø (H) – er den opplagte politikeren til å lede slike seanser. Den andre mangelen utgjøres av Christian Wedler (Frp), leder i kommunalstyret for finans. Sagen Helgø og Wedler sitter i styret i det interkommunale selskapet Stavanger Havn, ordføreren som styreleder og Frps gruppeleder som menig medlem.

Stavanger Havn eier Bekhuskaien, og som følge av sine styreroller er Sagen Helgø og Wedler inhabile. Vel, sistnevnte uttaler i egenskap av styremedlem glede over partienes enighet, at det har vært en solid prosess, at havnen får utnyttet sine områder og at det kan lages en helhetlig plan for havnen fra Holmen til Bekhuskaien. I januar forfattet Wedler et leserbrev der han ved siden av å anslå markedsverdien på tomten til «noen hundre millioner», konkluderer: «Selvsagt kommer noen områder til å bli utviklet til andre formål, men det vil selvsagt skje på Havnens premisser, ikke på teaterets, tinghusets eller andres premisser.» Christian Wedler har orden på habiliteten, men ikke nødvendigvis hattene når han debatterer havn som havnestyremedlem. Som en av byens toppolitikere illustrerer han det uheldige ved at politikere velges inn i selskaper som sitter på store verdier. Hvordan påvirker Havne-Wedlers argumenter Frp-gruppen han til daglig leder? Kan Wedler i det hele tatt snakke troverdig om byutvikling i sentrum uten at det må sjekkes nøye hvilken hatt han bærer for anledningen? Bevissthet rundt hattebruken vil i hvert fall hjelpe på.