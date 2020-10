«Satsingen er ikke noen tilfeldighet»

Følg RA Sporten på Facebook !

En avtale mellom AS og FK sikrer at det skal brukes en solid pengesum, at markedsavdelingen i AS også skal selge kvinnene – og at det skal satses skikkelig både på å utvikle spillere og trenere. Målet er Toppserien så fort som mulig.

At Viking nå har gjort dette valget er både gledelig og bra. Damene fortjener selvsagt helt andre muligheter enn de har hatt til nå.

Fotballen har ligget lysår bak andre idretter når det kommer til like muligheter for kjønnene.

Så har du timing. At dette skjer nå handler ikke bare om press fra politiske Stavanger, eller at noen plutselig har «skjønt det» i Jåttåvågen og i Steingata 100.

Slik det ofte er når verden går framover handler dette også om muligheter for penger. Store penger.

Den internasjonale herrefotballen preges av astronomiske summer. Denne fotballøkonomien er i stor grad bygget på ryggen av TV-avtalen som ble gjort da øverste nivå i The Football League trakk seg ut for å danne Premier League i 1992. Med pengene til SKY i ryggen ga det raskt selve tidsskillet i kommersialiseringen av toppfotballen globalt.

Man snakker ofte om «The trickle-down-effect» på disse pengene. SKY pumper inn sine milliarder i de engelske klubbene. Klubbene kjøper spillere fra andre land, som igjen kjøper sine erstattere et hakk lavere på næringsskjeden. Slik drar for eksempel også Eliteserien i Norge veksler på SKY-avtalen.

Nå er 1992 i ferd med å gjenta seg i kvinnefotballen. SKY er, ifølge engelske aviser, i ferd med å sikre seg kvinnenes superliga. Eierselskapet Comcast har, via NBC, allerede har sikret rettighetene i USA.

Markedet er utvilsomt enormt og nærmest urørt. Det vil ikke gå lang tid før vi ser en enorm utvikling i kvinnefotballen.

Den vil inkluderer store overganger, sirklende agenter, mer kynisme og økt sponsorattraktivitet på ryggen av det.

Denne utviklingen må selvsagt Viking være en del av. Det er verdens mest naturlige ting å fylle SR-Bank Arena med enda mer fotball.

Taperen er desto enklere å peke på; Det vil være det etablerte kvinnemiljøet på Klepp.

