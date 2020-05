Kings lagkamerat ble smittet på handletur

Følg RA Sporten på Facebook !

Bournemouth meldte søndag at en av deres spillere var blitt smittet av koronaviruset, men gikk ikke ut med noe navn. I et intervju med The Sun forteller 22-åringen Ramsdale at det er ham det dreier seg om.

Ramsdale leverte en negative prøve før Bournemouth gjenopptok treningen forrige mandag, men en ny test etter fredagens trening var positiv.

– Jeg har vært like forsiktig som før nedstengningen. Det virker som at jeg er blitt smittet på en handletur, sier han.

LES OGSÅ: Ulfs Brann-avtale gikk i vasken

Han har ingen symptomer på covid-19, men har nå satt seg selv i hjemmekarantene.

– Jeg isolerer meg i sju dager. Det er naturligvis ikke optimalt med hensyn til trening, sier Ramsdale.

LES OGSÅ: Kommentar: Dettte laget bør Viking starte med, Bjarne

Etter en uke hjemme med kjæresten som eneste selskap må han testes på ny før han får lov til å vende tilbake til treningsbanen.

Lørdag meldte Premier League at to av 996 utførte koronatester var positive. I den første store runden med testing var seks av 748 tester positive.

LES OGSÅ: Eks-Viking ble svært overrasket etter overgangen til tysk fotball

Premier League har håp om å gjenoppta sin sesong i løpet av juni, men britiske myndigheter har ennå ikke gitt noe klarsignal. Spillerne begynte i forrige uke å trene sammen i mindre grupper.

Joshua King har stort sett trent på Ullevaal under koronakrisen.

LES OGSÅ: Eneste som ikke fikk NM-gull i fjor - høyaktuell for Viking nå