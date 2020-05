Følg RA Sporten på Facebook !



Grunnet pandemien har kun Viking trent med fullkontakt i et par uker. Laget har heller ikke spilt noen treningskamper. Da må man forholde seg til tidligere prestasjoner og treningene i denne perioden for å kunne mene noe rundt hvilket lag som bør løpe inn på banen 16. juni mot Bodø/Glimt.

RA har, som eneste avis, vært til stede på de aller fleste treningene siden det ble åpnet opp for fullkontakt. Etter at spillerne fløy rundt som kviger på vårslepp de første dagene har det roet seg ned. Man har etter hvert kunnet danne seg et vist inntrykk. Enkelt er det ikke uten kamper, men slik ville jeg satt opp laget nå (4-3-3):

Selvskreven i mål

Iven Austbø (keeper): Selvskrevent førstevalg mellom stengene etter et fantastisk 2019 – og en bunnsolid oppkjøring før det ble stengt ned. Har sett ut som seg selv også på treningene den siste tiden. Eneste aber for Iven er hvordan den strenge nestenisolerte hverdagen spiller inn privat med unger og ekskone. Dersom han får det til å funke står han åpningen. Alt annet er en bombe – selv om både Erik Johannes Arnebrott og Arild Østbø er keepere av høy klasse.

Sondre Bjørshol (høyre back): Sliter akkurat nå med en vond lyske og sto over trening forrige uke. Løpskraften og den defensive soliditeten er det likevel lite å si på. Har skumle planer om å bidra enda mer offensivt i år. Mener selv at seriestart ikke skal være i fare. Er han frisk spiller han. Hvis ikke er Herman Haugen og Fredrik Torsteinbø alternativene. Sistnevnte er også mye benyttet på back i spillsekvensene på trening de siste ukene. Han var god der i fjor og det er nærliggende å tro at Torsteinbø fort velges i en seriepremiere om Bjørshol mangler.

Runar Hove (stopper): Har i vinter vært del av et forsvar som har sluppet inn mål i alle kamper. Kan i så måte ikke være fornøyd. Viser likevel på trening at han er en lei mann å møte med sin fart og enorme fysikk. Har blitt en fullblods eliteseriestopper. Virker bankers på laget – all den tid Axel Óskar Andrésson nok behøver mer tid.

Viljar Vevatne (stopper): En av seriens aller smarteste forsvarere taktisk sett. Treningene har avslørt at han ikke har glemt de kunstene selv om fotballen var stengt ned i noen måneder. Det som er litt mer bekymringsverdig er at han har slitt litt med skade og selv forrige uke ble han tidvis tatt ut av sekvenser for å spares. Kapteinen spiller selvsagt om han er frisk, men hvis ikke er nok Rolf Daniel Vikstøl nærmest i køen for å steppe inn. For Axel Oskar Andresson kommer nok seriestarten for raskt – selv om han har klart seg overraskende bra på trening og i internkampene de siste ukene. Han vil kunne tilføre Viking noe med sin fysikk og strøkne pasningsfot. Øktene så langt viser at han ikke har glemt å bruke den.

Adrian Pereira (venstre back): Er nok et veldig klart førstevalg på venstrebacken etter fjoråret. Samtidig viser både øktene disse ukene, og treningskampene i vinter, at han fortsatt har noe igjen å lære på defensive valg. Styrkene er definitivt høyere opp i banen. Dersom kampbildene framover viser at motstanderne presser Viking høyere, uten Zlatko Tripic i spill, kan Rolf Daniel Vikstøl fort puste ham i nakken. Viljar Vevatne er også et alternativ om Bjarne Berntsen vil gjøre plass til Axel Oskar Andresson og gå for to fysiske beist bakerst i midten.

Overblikk som må benyttes

Ylldren Ibrahimaj (indreløper): Kranglet høylytt og «var oppe trynet» på Kristoffer Løkberg på trening rundt en kontroversiell dommeravgjørelse fra materialforvalter Stian Refvik forrige uke. Måtte roes ned av en høylytt Bjarne Berntsen fra tribunen. Slikt er strålende og vitner om tenning. Det må bety mye å vinne på trening. Med Zlatko Tripic borte er det utvilsomt viktig at en av de andre balkanbrødrene tar over litt av den rollen. Selv om han ikke vil forlenge med klubben virker Ylldren upåvirket. Han er best som indreløper og ganske sikker på laget i mitt hode med sine hovmesterkvaliteter og fotrapphet. Unge Sondre Auklend er snart blant konkurrentene. Han vil også få spilletid i år. Sebastian Sebulonsen er heller ikke langt unna serielaget med sin «Thorstvedt-aktige» fysikk og øye for mål. Når det gjelder ville jeg likevel foreløpig gått for Ylldren.

Kristoffer Løkberg (anker): Kjefter, smeller, krangler og melder i kjent stil. Slet kanskje litt med timingen da Viking startet opp igjen, men det har gått seg til. Er nok et førstevalg i ankerrollen foran Joe Bell. Personlig håper jeg Viking unngår å bruke noen av disse to som indreløpere. De er ikke framoverrettede nok og slik rollevirring kan slå feil ut. Selv om begge er gode nok er det bare plass til én fra start. Da bør det være Løkberg. Skal begge på samtidig bør det være fordi man prøver seg på en 4-2-3-1-formasjon. Kanskje mot god gode motstandere og i Europa?

Johnny Furdal (indreløper): Ingen i Viking er i nærheten av å ha den fotballhjernen 34-åringen er i besittelse av. Da treningene startet opp igjen var det lett å se hvem som hadde mest ro i hode og bein. Pasningene er noen ganger så smarte at medspillerne ikke forstår det. Har økt sin fysiske kapasitet – til tross for den høye alderen. Konkurransen på midten er likevel stor. En tyngre og mer moden Harald Nilsen Tangen har vært den store overraskelsen i det siste og er svært nære en plass nå. Man kommer heller ikke unna landets mest elegante fotballpotet – nemlig Fredrik Torsteinbø.

Full duell om å være spydspiss

Veton Berisha (ving): Bjarne Berntsen har vært tydelig på at han først og fremst vurderes som spiss, men da må han faktisk konkurrere ut Tommy Høiland. Det synes jeg ikke han soleklart har gjort på øktene og i internkampene. Normalt er jeg ikke en tilhenger av rollevirring, men Veton behersker likevel utmerket å spille kant. Her kan gjerne Berntsen stille med en litt skjev 4-3-3 hvor Veton kan søke inn i banen. Det har han gjort i tidligere perioder i Viking og det tror jeg bør kunne fungere. All den tid Høiland og de Lanlay er svakere i presspillet er Veton for viktig å ha på banen til å droppe. Energisk som alltid, men fortsatt ikke så sylskarp foran mål som han behøver å være. Zymer Bytyqi er nok nærmest en plass på en av vingene.

Tommy Høiland (spiss): Tommy har tatt opp hansken og virker ikke å gi opp plassen som midtspiss uten kamp. Det er herlig å se! Er noe mindre mobil enn Berisha, men har de siste ukene framstått som en bedre og sikrere avslutter. En rev taktisk. Scoret mest av alle i internkampen forrige onsdag. Fortsetter han med det må faktisk Berntsen vise at konkurransesituasjonen er reell ved å bruke Høiland.

Yann-Erik de Lanlay (ving): Virker å være helt frisk etter skaden i vinter. Den ekstra tiden har nok vært fin å ha for ham. Har sprut i beina, men har kanskje litt for ofte søkt seg inn i banen og på tvers etter at det ble åpnet for treninger med fullkontakt. Det handler nok også litt om flyt og selvtillit, men jeg håper han blir et hakk mer bestemt på å utfordre når sikringen mangler de neste ukene. Er såpass god at han nok spiller nærmest uansett i serieåpningen. Gir også Viking en ekstra godfot på dødball. Samtidig er «Yanni» neppe en mann for å spille alle kamper med så tett program som Viking vil få. På vingene vil det komme nok åpninger for spillere som Jefferson de Souza (tidvis frisk på trening de siste ukene) og Even Østensen.

