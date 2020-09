Jakob Ingebrigtsen løp inn til klar norsk rekord på 3000 meter i Roma

Følg RA Sporten på Facebook!

Henrik Ingebrigtsens norske rekord var på 7.36,85, og den ble slått med god margin i Diamond League-stevnet i Roma.

Ingebrigtsen løp inn til den niende beste tiden i verden gjennom alle tider med 7.27,05. Det er 42 hundredeler bak den europeiske rekorden på distansen.

LES OGSÅ: Derfor spilte ikke Tommy Kristiansen mot Manglerud Star

Til tross for supertiden ble det bare 2.-plass på Ingebrigtsen i Roma. Ugandiske Jacob Kiplimo tok seieren med 7.26,64. Det er både ugandisk rekord og årsbeste i verden.

– Det var et veldig tungt løp, men det er veldig gøy å få konkurranse helt til målstreken. Det er gøy å løpe en så god tid, og det å komme under den magiske 7.30-grensa er veldig bra for meg, sa Ingebrigtsen i et intervju vist på NRK.

LES OGSÅ: Vi følger Viking-Aberdeen direkte her

Toppløperne fikk god hjelp av harene som hadde fått beskjed om å løpe for en tid rundt 7.30. Til siste runde var det bare Kiplimo, Ingebrigtsen og australske Stewart McSweyn igjen i tetgruppa.

Inn på oppløpet gikk Ingebrigtsen for seieren, mens McSweyn falt av. Kiplimo knep seieren med en sterk spurt.

– Det er gøy å sette norsk rekord, men jeg mener jeg har potensial til å løpe fortere i framtida, sa Ingebrigtsen.

LES OGSÅ: I 2019 spilte Heggheim (19) juniorfotball – nå spiller han i Europa

LES OGSÅ: Den skotske eksperten om Aberdeen og hvilken Viking-spiller han frykter