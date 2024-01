Oilers forlenget Ringerike-rekken

Oilers har for alvor gjort handling ut av idrettsfloskelen «vi taper aldri». På 25 forsøk i serie og sluttspill har de aldri tapt én eneste kamp, eller gitt fra seg poeng i seriesammenheng, mot laget fra Hønefoss. Men det måtte virkelig kriges av Anders Gjøses menn for å ta med seg tre poeng på nattoget hjem til Stavanger. Totalt ble det delt ut 19 utvisningsminutter til Oilers.

Ringerike har også vist seg som en tøff motstander for Oilers denne sesongen.

– Følelsen vår er annerledes med denne kampen enn de to forrige vi har vært her. Jeg synes vi hadde gode, åpne sjanser i de to første periodene. I tredje var det mange returer og sprett. Vi spilte nesten en periode i undertall, og i fem mot fem var vi dominante. Så lenge vi ikke scorer er det jevnt, men det føles vesentlig bedre enn de to forrige kampene vi har vært her, sier Anders Gjøse til RA.

Han burde hatt ekte hat trick i første periode, men kjekt for ham. Han gjorde en god kamp. — Anders Gjøse om Ludvig Hoffs hat trick

Hoffs hat trick

Alle scoringene handlet om Ludvig Hoff. Oilers’ topprekke åpnet kampen slik en topprekke skal. Før det var spilt tre minutter sendte Ludvig Hoff Oilers i ledelsen 1–0 etter å ha blitt nydelig spilt opp av kaptein Mathias Trettenes.

Ikke nok med det gode spillet ved det målet. To minutter senere satte Trettenes opp Hoff på nøyaktig samme måte, og Oilers ledet 2–0. Dan Kissel, som for kort tid siden passerte 500 poeng i Oilers-drakten, hadde andreassist på begge scoringene.

Det ble også utvisningsbonanza i midtperioden. Anders Tangen Henriksen, Cliff Watson, Nick Dineen, Ludvig Hoff og Sondre Bjerke måtte i utvisningsboksen for Oilers, mens Esbjørn Fogstad Vold ble sendt i fryseboksen for hjemmelaget.

Ringerike har hatt bra kontroll på Oilers denne sesongen til å være et bunnlag. Mens Cliff Watson satt utvist reduserte Oilers-assistent Marius Tryggs sønn, Lucas Loob Trygg, for Ringerike.

Med tomt bur sendte Ludvig Hoff pucken i mål, og fullbyrdet eget hat trick. Det var landslagsspillerens første hat trick i Oilers-drakten.

– Det er gøy. Han burde hatt ekte hat trick i første periode, men kjekt for ham. Han gjorde en god kamp. De har spilt bra i den rekken med ham, Mathias (Trettenes) og Dan (Kissel). De veksler litt på hvem som tar sjansen, og har vært vilt bra over tid, sier Oilers-treneren.

– En viktig rekke i fortsettelsen?

– Ja, slik det ser ut akkurat nå er de det, sier Gjøse.

Oilers-trener Anders Gjøse mener de er klare til å møte Sparta lørdag. (Kristoffer Knutsen)

Sparta neste

Andreas Heier fikk Oilers-debuten. Den tidligere Stjernen-kapteinen ble plassert i rekke med canadieren Tristin Langan og Hamar-karen Martin Gran.

Lørdag kommer Sjur Robert Nilsens Sparta til DNB Arena for å møte Oilers i EHL. Før det rekker Oilers å komme seg hjem og lade opp med trening i egen hall – mye grunnet nattoget.

– Vi får en trening fredag, og er klar til å møte Sparta, sier Gjøse.

– Hvordan blir den kampen?

– Vi kommer til å spille vesentlig mer uten pucken, så det blir konsentrasjon om forsvarsspill og å sette sjanser offensivt, sier Gjøse.

Om den kampen dekkes av Rogalands Avis er usikkert.

Den som lever får se.

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Ringerike Panthers-Stavanger Oilers 1-3 (0-2, 1-0, 0-1)

Schjongshallen.

Mål: 0-1 (2.52) Ludvig Hoff (Mathias Trettenes, Dan Kissel), 0-2 (5.38) Hoff (Trettenes, Kissel), 1-2 (28.31) Trygg (Ryttar, Åkesson), 1-3 (59.57) Hoff.

Utvisninger: Ringerike 4 x 2 min., Oilers 7 x 2 min., 1 x 5 min.

Skudd: 22-43.

