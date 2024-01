Oilers-treneren: – Ikke i egne hender

Det vil hjelpe på i kampen om best mulig plassering i EHL for Oilers. Storhamar har dratt fra, og leder med 17 poeng etter to flere kamper spilt enn Oilers. Til Vålerenga på andreplass er det kun tre poeng og én hengekamp for Anders Gjøses menn.

Oilers-treneren har langt fra gitt opp håpet om å klatre på tabellen, og dermed få fordeler i det kommende sluttspillet. Det er tross alt 13 kamper igjen av seriespillet for Oilers.

– Det er ikke i egne hender. Vi vil vinne resten av kampene, sier Anders Gjøse til RA.

Ringerike gjør av en eller annen grunn sine beste kamper mot topp fire-lagene i ligaen. — Anders Gjøse

25 strake for Oilers?

En god mulighet til å starte det resterende kommer mot laget Oilers aldri har tapt mot. Samtlige 24 kamper mot Ringerike i serie og sluttspill har endt med Oilers-seier.

Den ekstreme statistikken gjenspeiler ikke nødvendigvis hvordan kampene har utspilt seg.

– Det er litt tilfeldig. Forrige kamp der borte var det ting med dommerne, utvisninger og feil balanse i laget for vår del, sier Gjøse – og utdyper:

– Ringerike gjør av en eller annen grunn sine beste kamper mot topp fire-lagene i ligaen. Nå har de hatt tre tøffe kamper, og det må vi utnytte.

Heier inn

Treneren må dra til Hønefoss uten Thomas Higson, Kristian Østby og Christoffer Karlsen. Trioen er ute med skader.

Et lysglimt for treneren i det som har vært en spesiell tid for spillersituasjonen i Oilers, er at Fredrikstad-karen Andreas Heier debuterer for klubben mot Ringerike.

Den 30 år gamle vingen ankom Stavanger i helgen og er klar for Oilers ut sesongen etter en halv sesong i det britiske ishockeylaget Manchester Storm. Han har tidligere vært kaptein i Stjernen, og kommer til Oilers som den første forsterkningen underveis i sesongen.

Stavanger Oilers' nysignering Andreas Heier er på plass i byen, og spiller mot Ringerike Panthers, (Kristoffer Knutsen)

Etter det RA kjenner til jobbes det på spreng med å få på plass en offensiv spiller, og i jakten på den siste importen er det i all hovedsak en ving til topprekken som er i søkelyset.

– Hva blir viktig mot Ringerike?

– At vi spiller på tå fra start. Vi gå styre kampen og spille situasjon for stiauksjon. Det blir viktig at vi går ut og vinner duellene, som vi vet det blir mange av i Schjongshallen, sier Oilers-trener Gjøse.

Torsdagens kamp starter klokken 18.30 og kan følges direkte hos Rogalands Avis.