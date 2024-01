Oilers-nykommeren: – Ingen er fornøyde med tredjeplass

---

Hvem: Andreas Heier (30)

Hva: Ishockeyspiller som signerte for Stavanger Oilers før helgen. Tidligere kaptein i Stjernen, og kommer fra spill for Manchester Storm i den britiske ligaen EIHL.

---

Velkommen til Stavanger. Nå er du godt i gang og har hatt noen økter med Oilers. Hvordan er det å være en del av klubben?

– Det føles veldig bra. Jeg er veldig glad for at det gikk i orden. Som en del av Oilers vet man hva man går til, og hva som kreves. Oilers har vært ledende på og utenfor isen i 10–15 år nå. Selvfølgelig er det veldig motiverende.

Det har jo du fått med deg fra Fredrikstad, der du også har vært kaptein for Stjernen. Har du gjort deg noen tanker om det å spille for Oilers tidligere? Det har jo vært aktuelt?

– Ja, det var aktuelt tidligere da jeg var 22–23 år. Da ønsket jeg heller å prøve meg i Sverige. Jeg tenkte liksom ikke så mye over det da. Alt handlet om Sverige. Da det ble aktuelt denne gangen var jeg ikke i tvil. Nå er jeg glad det ble som det gjorde, og gleder meg til å spille for Oilers. Vil gjøre mitt beste for å bidra så mye som mulig.

Det ble en avslutning i Manchester. Hva gjorde at det ikke ble fortsettelse der?

– Ikke noen store greier egentlig. Da Oilers kom på banen fristet det selvfølgelig veldig mye. Være her i Oilers. En bra klubb og god organisasjon. Det fristet både meg og familien, som består av samboer og sønn på fem måneder.

Du kjenner vel til noen av spillerne i Oilers allerede. Det er jo blant annet en Fredrikstad-kæll på laget?

– Ja, Henrik Holm kjenner jeg jo godt. Også kjenner jeg sarpingene på laget. Kjenner også Mathias Trettenes, Ludvig Hoff og Nicolai Bryhnisveen. Mange av spillerne har jeg jo spilt mot og vært med på landslag, og det hjelper på. Det er ikke bare enkelt å komme inn underveis i sesongen, så det er godt å kjenne noen.

Oilers har, i motsetning til Stjernen, et press på seg for å vinne. Nå ligger de på tredjeplass og har omgivelser som krever gull. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Det er litt den utfordringen jeg ville ha med forventninger og krav. Jeg vet det er høyt under taket i garderoben, og det stilles krav til hverandre. Når man er i Oilers er det en ting som gjelder, og det er å vinne gull. I Oilers er ingen fornøyde med tredjeplass, og det er en av tingene som var fristende.

Hva vil du bidra med som spiller?

– Godt spørsmål. Jeg vil spille på mine styrker. Det er å være intensiv, gå mye på skøyter, vinne dueller og være sterk på pucken. Jeg håper å bidra på begge sider av pucken med å være sterk i egen sone og bidra i angrepssonen. Jeg kom jo hit for å være en bra lagspiller og hjelpe laget til å vinne.

Hva tar du med deg etter halvannet år i utlandet?

– Bra læring og erfaring. I Østerrike var det en bra liga. Tempoet var ikke så høyt, men mer puckbesittelse. England var mer fysisk. Der er det som i Norge med både store og små isflater. Det gjorde forskjellene på kampene store.

Vi må ta noen faste klisjéspørsmål også. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har den Avicii-boken, men den er ikke lest ferdig. Den jeg har lest ferdig og kan si er «Bli best med mental trening» av Erik Bertrand Larssen.

Hvem var barndomshelten din?

– Det har vært mange forskjellige. På hockeybanen var det selvfølgelig Wayne Gretzky tidlig. Han ga seg da jeg var seks-sju år, og da ble Peter Forsberg et idol.

Utenfor ishockeyen da?

– David Beckham var et idol på og utenfor fotballbanen. Han var en som alltid var i søkelyset.

Med hår og greier. Over til neste: Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er veldig glad i å fiske. Saltvannsfisking. Jeg er glad i å fiske abbor, og har lyst på ørret. Jeg har forstått at (Andreas) Klavestad er god på fisking, så jeg får få noen råd derfra.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Ludvig Hoff tror jeg. Han er morsom og prater mye. Hadde det ikke vært altfor lenge, men hvis det var for lang tid måtte jeg valgt en litt annen enn ham. Da måtte jeg hatt det litt rolig.