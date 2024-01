Karlsen har fått skadesvar

Han har nemlig pådratt seg en skade i underkroppen. På spørsmål om hvor lenge han er ute er 25-åringen rask i svaret.

– Jeg spiller ikke før sluttspillet. Det kan jeg nesten garantere, sier Christoffer Karlsen til RA.

Store deler av november og hele desember forsvant også for ham, men da med en skade i overkroppen.

– Dette er ikke min sesong. Jeg for prøve å gjøre noe med nettopp det i sluttspillet, sier Karlsen.

Gjennom vinteren har skadene haglet i Oilers. På et tidspunkt var ni av spillerne ute en blanding av små og store skader. For Tommy Kristiansen endte skaden med karriereavbrudd, mens det for de andre ser langt bedre ut. I tillegg til Karlsen er Kristian Østby (underkropp, noen uker) og Oliver Calik (overkropp, noen uker) ute.

Dermed begynner det å se lysere ut for Oilers, som også har signert løperen Andreas Heier fra Fredrikstad.

– Han gir oss muligheten til å spille med mer intensitet, og har gode forutsetninger for å bidra, sier Oilers-trener Anders Gjøse.

Treneren forteller at Karlsens skade ikke nødvendigvis endrer så mye på dynamikken, ettersom han allerede hadde vært ute en stund. Det han derimot gleder seg til er å få Karlsen tilbake, og Heier i gang.

Gjøse kommer også med noen refleksjoner om hva det vil hjelpe laget med.

– Den uken vi møtte Sparta, Storhamar og Vålerenga scoret vi ett mål per kamp. Jeg synes det gikk mye på belastningen vi hadde på løperne. Når vi får inn noen med rutine nå så avlaster det på en annen måte. Det hjelper også på at Martin Gran er tilbake, sier treneren.

Gran spilte forrige ukes to Oilers-kamper, og scoret i lørdagens 5-0-seier mot Comet. Heier vil sannsynligvis debutere i torsdagens bortekamp mot Ringerike Panthers, og spille sin første hjemmekamp i DNB Arena mot Sparta lørdag.