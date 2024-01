Skadeskutt, utspilt og ydmyket

Stavanger — Det var kampen Oilers helst måtte vinne for at luken ikke skulle bli for stor på tabellen. I stedet ble «Murphys lov gjeldende». Det meste gikk galt. Da det ikke skulle gjøre det.

Starten ble alt annet en god. Et skadeskutt Oilers, hvor keeper Henrik Holm ikke ble klar til å starte, ble straffet allerede etter snaue seks minutter da Peter Quenneville satte inn 1–0 til gjestene i overtall.

Ikke lenge etter måtte også Anders Tangen Henriksen gi seg med skade.

Egentlig så det ikke veldig lyst ut før Oilers på sitt tredje skudd, etter nesten 16 minutter, satte inn 1–1. Det skjedde etter en frekk styring fra Tristin Langan.

Så ble det enda mer dårlige nyheter. Kristian Østby kom ikke ut til spill i andre periode. Nok et navn kunne noteres på skadelisten.

Gleden over utligningen varte heller ikke lenge ut i den andre perioden. På vei ut av egen sone mistet Oilers pucken på nødig vis og Kenneth Gulbrandsen viste ingen nåde på 2–1 etter 22 minutter.

Etter dette hang ikke Oilers med. Overhodet. Kun en god Jens Hoekstra i mål, og metallet bak ham, hindret flere scoringer til Storhamar i andre periode. Etter denne viste for øvrig skuddstatistikken 7–24. Det er ikke hverdagskost i DNB Arena og forteller det meste.

At dommerne ikke akkurat bedrev hjemmedømming hjalp heller ikke.

I den tredje perioden ga skadeskutte Oilers det et ærlig forsøk. De trykket til fra start og skapte et par gode muligheter de første ti minuttene av perioden.

Så kokte Oilers det til for seg selv igjen med snaue seks minutter igjen. Simon Bourque sendte en fæl pasning nærmest i hælen på Ludvig Hoff da hjemmelaget skulle kontre. Storhamar sa takk, og Patrick Thoresen satte opp Peter Quenneville til 3–1.

Da Oilers skulle prøve seg på en siste sluttspurt sørget samme duo for 4–1 med et teknisk mål.

Etterpå var ellers sindige Mathias Trettenes så sint at han ble sendt i fryseboksen for usportslig opptreden.

Samtidig er det nok bare å akseptere det åpenbare. Oilers var aldri i nærheten i denne kampen – selv om de hadde muligheten til langt ut i siste periode. At det sto 2–1 så lenge var egentlig flatterende. Dette var nemlig en kamp Storhamar fort kunne vunnet med større sifre.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Stavanger Oilers – Storhamar (1-1,)

DNB Arena, 3623 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (5.46) Peter Quenneville (Thoresen), 1–1 (15.45) Tristin Langan (Bourque, Karlsen).

2. periode: 1–2 (22.02) Kenneth Gulbrandsen (Dahl).

3. periode: 1–3 (53.33) Peter Quenneville (Thoresen), 1–4 (57.24) Peter Quenneville (Thoresen, Rønningen).

Skudd: 13–37

Utvisninger: Oilers 4x2 min. Storhamar 3x2 min.

Dommere: Mads Frandsen og Karl Erik Hallin

---