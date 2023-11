Magiske Bjelland Strandborg satte fyr på DNB Arena

Stavanger — Forutsetningene foran det andre oppgjøret mellom Oilers og VIF denne sesongen var relativt greie. Oilers måtte ha helst ha en seier for å ikke bli hektet av og havne elleve poeng bak.

Kampen starten som det ofte gjør mellom disse lagene. Den første antydningen til håndgemeng kom allerede etter et par minutter (!).

Oilers fikk den første virkelig store sjansen i kampen da Ludvig Hoff skjøt i krysstangen og ut etter fire minutter. Laget produsere også flere andre gode muligheter i starten. Likevel var det bortelaget som scoret første etter snaue sju minutter. Laget trampet seg gjennom i midtsonen, kombinerte fint og avsluttet. Henrik Holm reddet først, men på returen sto Alex Dostie alene og gjorde ingen feil.

Etter det mistet Oilers initiativet og samme Dostie fikk stå litt for umarkert og styre inn 2–0 etter 14 minutter. Der og da var oppoverbakken bratt for Oilers – som også misbrukte flere gode muligheter i overtall på slutten av perioden.

Etter fem minutter av den andre perioden fikk så Oilers en gyllen mulighet til å reduserte, men Nick Dineen klarte ikke å omsette den strøkne pasningen fra Mathias Trettenes til mål alene med keeper.

Oilers ga seg likevel ikke og etter 28 minutter fikk Tristan Langan pirket inn reduseringen fra kloss hold.

Etter dette trykket laget på lenge i jakten på utligningen, men så skjedde det som ofte skjer når et lag ikke scorer på sjansene. Med kun 50 sekunder igjen av perioden satte VIF inn 3–1 – etter at pucken endret retning på en Oilers-spiller.

Perioden ble avsluttet med håndgemeng som involverte Tommy Kristiansen.

Oilers fikk så akkurat den starten de behøvde i 3. periode da Andre Bjelland Strandborg sendte et prosjektil opp i nærmeste kryss etter 44 minutter.

Midtveis i perioden hadde hjemmelaget virkelig momentet i kampen og jaktet 3–3. Så fikk laget en idiotisk utvisning for én spiller for mye på isen. Da man trodde det var fare på ferde skjedde så det motsatte. Oilers forechecket med to og André Bjelland Strandborg vant pucken – samtidig som køllen ble dratt ut av hånden hans. Strandborg tenkte så raskt, og sparket pucken til Tristan Langan. Han scoret sikkert etter 50 minutter.

Dette ga hjemmelaget enda mer energi - i en kamp som skiftet helt karakter. Oilers dundret på videre og det var fullt fortjent da superveteranen Greg Mauldin pirket inn 4-3 - og sendte DNB Arena til himmels etter snaue 55 minutter.

Med ett minutt igjen tok VIF ut keeper, men Oilers fikk tak i pucken. Dagens store spiller André Bjelland Strandborg kvitterte med å avgjøre kampen fra midtlinjen i det åpne nettet.

Oilers ga seg likevel ikke med det. Bare noen sekunder etterpå banket Mathias Trettenes inn 6-3 og satte punktum for en episk kveld i DNB Arena.

Seieren betyr at Oilers nå kun er fem poeng bak VIF.

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Oilers-Vålerenga 6-3 (0-2, 1-1, 5-0)

DNB Arena, 4001 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (7.15) Alex Dostie (Bengtsson, Solberg), 0–2 (13.30) Dostie (Bengtsson, Rosdahl).

2. periode: 1–2 (28.18) Tristan Langan (Elvsveen), 1–3 (39.09) Oskar Ekelund (Olsen, Partanen).

3. periode: 2–3 (43.49) André Bjelland Strandborg (Mauldin, Elvsveen), 3–3 (50.13) Langan (Bjelland Strandborg), 4-3 (54.30) Greg Mauldin (Kristiansen, Dineen), 5-3 (58.49) Strandborg, 6-3 (59.04) Mathias Trettenes (Hoff, Kissel).

Skudd: 49-32

Utvisninger: Oilers 2x2 min. VIF 4x2 min.

Dommere: Petter Bjerkan Bakken og Karl Erik Hallin

---