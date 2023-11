Derfor har Vålerenga våknet: – Ingen overraskelse

Stavanger — Elleve strake seirer. Stabile prestasjoner. Daniel Bøen Rokseth står med ti assister på de første 18 seriekampene. Backen har på kort tid blitt en nøkkelmann for et VIF som kan riste Oilers ned fra tronen.

For etter mange år med ustabilitet og rot er gjengen fra Jordal brennhete. Når VIF kommer på besøk til DNB Arena tirsdag er det en viktigere kamp enn på lenge for begge lagene. Dette kan fort markere starten på en tid hvor «hatoppgjørene» mellom klubbene blåses nytt liv i – slik det var da Oilers overtok hegemoniet i Norge fra VIF. Få er bedre i stand til å forklare hvorfor Oslo-klubben plutselig ser så gode ut enn Bøen Rokseth.

– Klubben har fått ting mer på plass og mer orden i systemet. Det er der det starter. Det er mange gode spillere, men også et proft team rundt. Det er ikke en overraskelse at dette laget leverer, sier «Rocky» til RA.

Klubben har fått ting mer på plass og mer orden i systemet. Det er der det starter. Det er mange gode spillere, men også et proft team rundt. Det er ikke en overraskelse at dette laget leverer. — Daniel Bøen Rokseth

– Men jeg tror fortsatt vi har litt å gå på. Det som kanskje skiller mest fra tidligere sesonger i VIF er stabiliteten. Denne sesongen har vi hatt et relativt bra nivå i alle kampene. Vi har levert også mot svakere lag.

– Er endelig VIF som klubb i ferd med å ta igjen Oilers litt på noen av feltene hvor Oilers har vært suverene lenge?

– Fasilitetene her er det lite å si på nå. Det administrative er det sikkert fortsatt litt å gå på. Oilers har veldig mange dyktige ansatte på kontoret. Dette er hvor vi andre først må se etter å utvikle. Så virker det som om VIF har litt på gang der også. Det er ansatt noen flinke folk her nå.

– Rar følelse

Backen fra Manglerud var så lenge i Stavanger at han faktisk tar seg i både i småknoting og bruk av enkelte klassiske Stavanger-uttrykk som «kjekt». Da han spilte i 4-3-kampen mellom Oilers og VIF tidligere i sesongen innrømmer han at han snek seg over til Oilers-bordet i restauranten etter kampen for å prate med gamle venner.

– Det var en veldig rar opplevelse sist. Bare det å fly rundt i annet profiltøy til å sitte på andre siden. Men jeg glemte det etter hvert. Klarte å komme meg inn i rett spillerboks også, sier Bøen Rokseth – og ler godt.

At det ble en retur hjem til Oslo nå var ikke helt unaturlig.

– Både kona og jeg er fra Østlandet og med familieforøkelse var det naturlig nå. Det skulle noe helt spesielt til dersom vi skulle blitt værende lenger. Det er kjempegreit å være hjemme i Oslo.

Rundt Oilers misliker man selvsagt VIF sterkt. Det er den tradisjonelle erkefienden. Nå som Bøen Rokseth har fått noen måneder på andre siden kan han også si litt mer om følelsene i retur fra Jordal. At man ikke liker Oilers er det liten tvil om. Samtidig er nok ikke følelsene like sterke som i Stavanger.

– Det er ingen her som liker Oilers heller, men det fulle inntrykket har jeg ikke fått siden lagene fortsatt ikke har spilt mot hverandre på Jordal. Samtidig er det ikke tvil om at derbyet mot Storhamar er det største for VIF, sier backen – som allerede har fått oppleve dette.

– Bredere og bedre stall

Oilers-trener Anders Gjøse har også gjort seg noen tanker om hvorfor VIF ser ut til å være tilbake igjen på et nivå hvor de kan utfordre om det edleste metallet.

– Vålerenga har en bedre og bredere stall enn før. Så har de nå hatt kontinuitet med samme trener. Ting har fått satt seg.

– Er et sterkt VIF egentlig også bra for Oilers?

– Selvsagt! Vi ønsker at ligaen skal bli bedre.

Oilers-treneren mener at det er noen klare punkter som må stemme om Oilers skal stanse VIF-rekken på elleve strake seirer tirsdag.

– I utgangspunktet ønsker vi å spille likt som vi alltid gjør. Så må vi prøve å få tatt ned litt fart på VIF. De må ikke få tid og rom på rødlinjen.

Gjøse peker samtidig på at han håper Oilers ikke blir for omstendelige med å få fart på pucken når de har den selv.

Oilers-treneren merket seg at Frisk i utgangspunktet forsvarte seg bra mot VIF nylig, men ga bort noen unødige pucker. Da kom overgangene raskt mot.

– Man må ikke spille på VIF sine styrker, slår Gjøse fast.

LES OGSÅ: Oilers-Karlsen om skaden: – Hemmer meg mye

Het Dineen vil stanse rekken

Skal Oilers slå VIF må de selvsagt også score. Det har noen ganger vært en utfordring i kamper denne sesongen, men nå virker endelig viktige Nick Dineen å ha våknet. Veteranen har sett brennhet ut i rekke med Tommy Kristiansen og Greg Mauldin de siste kampene. Trioen, som til sammen er 109 år (!), har spilt de siste to kampene sammen. Det har resultert i seks målpoeng fra Dineen.

Han er ikke i tvil om hvorfor det har løsnet såpass for ham.

– Det har hjulpet veldig å få Tommy Kristiansen tilbake igjen etter skaden. Han spiller hardt. Vi merker også veldig godt at han er tilbake i garderoben igjen, sier Dineen til RA.

Veteranen har vært lenge nok i Norge til å ha dannet seg et bilde av Oilers store erkefiende VIF. Han er ikke overrasket over Oslo-lagets opptur nå, men vil svært gjerne ødelegge selvtilliten som er i ferd med å bygge seg opp.

– De har hatt et godt lag de siste årene. Så ser en som regel at et av topplagene rader opp en lang rekke med seirer hver sesong. VIF er der nå. Vi vil veldig gjerne ende den rekken nå og starte vår egen.

– Blir VIF å regne med helt inn denne sesongen?

– Slik de spiller nå må man det. Det er et tøft lag å møte. De spiller raskt og hardt, avslutter Dineen.

LES OGSÅ: Nå har Oilers fått skadesvar om duo