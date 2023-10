Sterk borteseier: - Vi orket mer i dag

Lillehammer sjokkerte Oilers etter kun åtte minutter da Alexander Reichenberg kontret og satte pucken i nettet bak Holm. Hjemmelaget startet friskt, men Oilers klarte etter hvert å gjenvinne kontrollen over kampen. Like etter hjemmelagets scoring tar André Bjelland Strandborg ansvar i powerplay med et lekkert skudd fra distanse og gjør dermed regnskapet likt igjen.

Vi gjør en solid bortematch — Ludvig Hoff

Oilers avslutter den første perioden med å øke ledelsen til 2–1 da Greg Mauldin sender Oilers opp i ledelsen med 40 sekunder igjen av den første perioden.

Ludvig Hoff ble banens beste mot Lillehammer med to scoringer. (Kristoffer Knutsen)

Åpner 2. periode friskt

Der Mauldin avsluttet 1. Periode med en scoring, fortsatte Ludvig Hoff i 2. periode. Etter kun to minutter satte 26-åringen inn et knallhardt skudd og økte ledelsen til 3–1 for bortelaget.

Det var ingenting å si på tenningen hos begge lag. Halvveis ut i 2. periode går Oilers Patrick Elvsveen i tottene på Lillehammers Robin André Soudsky. Dette ender med fem minutter utvisning til begge kamphanene som går rett i garderoben.

Vi orker mer i dag — Anders Gjøse

Oilers slet med å sette sjansene sine forrige kamp mot Lørenskog. Dette var en av tingene Oilers-trener, Anders Gjøse var fornøyd med etter kampen mot Lillehammer.

– Selv om vi hadde nok sjanser sist til å score flere mål, var vi bedre i dag, sa Gjøse til RA etter kampen.

Han legger også vekt på at de møtte en helt annen motstander i Lillehammer, og måtte justere kampplanen etter dette. Han skryter av laget og er tilfreds med hvordan de gjennomfører kampen.

– Vi måtte prøve å skape mer trykk. Vi møter en hel annen motstander i Lillehammer enn hva vi gjorde mot Lørenskog. Guttene er veldig fokusert, vi orker mer i dag enn mot Lørenskog, sier Oilers-treneren.

Full kontroll

Det blir bare med et mål i 2. Periode. Oilers holder unna i undertall som de har gjort så mange ganger tidligere. Men kampen var langt fra over. Oilers var gode i den 3. Perioden og økte først ledelsen til 4–1 etter at Martin Gran pent setter opp Tristan Langan som scorer bortelagets fjerde mål.

En som ikke følte seg helt ferdig for dagen var Ludvig Hoff. Han satte først 3–1 scoringen i 2. periode, men var sulten på mer. Med fire minutter igjen på klokka server Langan en lekker puck til Hoff som sikkert setter kampens siste scoring i nettet bak en utspilt Lillehammer-keeper.

– Vi spiller mye boxplay og håndterer det på en bra måte. Vi total dominerer tredje periode, sa Gjøse etter kampslutt til RA.

Med to mål og en solid gjennomført kamp blir Hoff kåret til banens beste etter kampen.

– Det var deilig at det løsnet litt. Jeg har ikke følt ikke at det har sittet helt fram til i dag, sa tomålsscorer Hoff til RA etter kampen.

Etter en svak kamp mot Lørenskog hvor Oilers kun vant 1-0, virker Hoff mer fornøyd med gjennomføringen med hvordan kampen mot Lillehammer blir gjennomført.

– Vi gjør en solid bortematch. Vi får jo en del utvisninger, men vi er gode og setter sjansene, avslutter han.

FAKTA

Ishockey, EHL

Lillehammer-Oilers 1–5 (1-2, 0-1, 0-2)

Eidsiva Arena, 1157 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–2 (07.34) A. Reichenberg. (10.06) A. Strandborg. (19.19) G. Mauldin

2. periode: 0–1 L. Hoff (01.42).

3. periode: 1–2 (07.04) T. Langan (15.58) L. Hoff

Utvisninger: Lillehammer 4x2 min. 1x5 min. Oilers 5x2 min. 1x5 min.

Dommere: Christian Bo Persson og Mats Wikstrand

Skudd: 30–23

---

