Trettenes må ut i karantene

Stavanger — Sportsdirektør Pål Higson opplyser til RA at spilleren har fått to kampers karantene etter hendelsen.

– Vi tar straffen til etterretning, sier Higson til RA.

Trettenes selv var også forberedt på å ta straffen som måtte komme. Da RA snakket med ham mandag, erkjente han at det var en unødvendig takling.

– Intensjonen var aldri å takle eller skade noen. Du kan jo se på videoen. Kanskje treffer jeg i siden på hoften hans. Så var dette unødig av meg. Hadde jeg fått fem minutter pluss liten disiplinærstraff i kampen hadde det sikkert ikke blitt så mye snakk om det. Jeg håper de ikke tar i ekstra. Taklingen ble gjennomført. Det viktigste er at han ikke ble skadet, sa en angrende Trettenes til RA.

Han pekte samtidig på at det som måtte komme ville sette presedens for lignende saker for resten av sesongen og håpte forbundet ville legge seg på samme linje ut året.

Hendelsen midtveis i kampen mot Stjernen ga ingen straff for Trettenes der og da. I stedet viste dommerne ut en forundret Dan Kissel i to minutter for interference.

Stjernen rapporterte det likevel inn til Players Safety-organet etter kampen og fikk medhold.

Det betyr at kampene mot Lørenskog (tirsdag) og Lillehammer (torsdag) går fløyten for klubbens stjernespiller.

