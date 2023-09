Skadet Oilers-profil: – Det er verre

– Det er verre ikke å spille egentlig. Hadde jeg hatt på meg en pulsmåler da vi slo Vålerenga hadde jeg vært helt der oppe, sier Tommy Kristiansen til RA.

En skade i overkroppen satte ham ut av spill i bortekampen mot tsjekkiske Dynamo Pardubice i Champions Hockey League. I stedet for å dra videre til Østerrike for å møte Red Bull Salzburg ble det rett hjem til Stavanger, og etter det har ikke 34-åringen vært på isen.

– Å være skadet er et mareritt for alle spillere. Jeg vil jo bidra og hjelpe laget. Etter sesongoppkjøringen og sommertreningen er det ekstra surt. Samtidig får jeg god oppfølging fra Kåre (Kyllingstad Kvalvik, fysioterapeut) og Dennis (Sveum, fysisk trener) slik at jeg får trent hardt og er klar når jeg får ta på skøytene igjen, sier Kristiansen.

Hjemme har vi spilt bra, mens det på borteis ikke har vært bra fra start. — Anders Gjøse

God mat i Stavanger med Oilers på TV

Foreløpig er det mye kondisjonstrening slik at det kun er skøytekondisjonen som må bygges opp når han får gå på isen.

Samtidig synes Oilers-profilen tidspunktet for skaden er det som passer best med tanke på sesongplanen. Sluttspillet er langt fram i tid, og nå får han mulighet å bygge opp kroppen skikkelig.

– Målet er å være 100 prosent etter landslagspausen i november, sier han.

Det betyr at han sikter inn på hjemmekampen mot Lørenskog 16. november. Alt før det vil nærmest være å regne som et mirakel.

Lagkameratene har allerede spilt tre seriekamper uten ham, senest mot Vålerenga lørdag kveld. Når Frisk er motstander forteller Kristiansen at det blir god mat hjemme i sofaen med kampen på TV. Selv om han helst skulle vært på isen er troen på lagkameratene sterk.

– Jeg er trygg på at det blir en god kamp. Jobber vi som mot VIF skal det gå bra, sier 34-åringen.

Oilers-trener Anders Gjøse har én spiller mindre til disposisjon med Kristiansen ute. Det er ikke bare et ferdighetssett som mangler, men også en av lederne i laget.

– Vi mister energi og trygghet. Samtidig bør vi klare det med så mange andre vi har i laget. Det kan ikke stå og falle med én spiller, sier Gjøse til RA.

Oilers-trenerens ønsker

Laget som venter dem i Varner Arena har i likhet med Oilers gått gjennom store forandringer gjennom sommeren. Fra å være ett av lagene som var mye av grunnen til at Oilers for noen år siden begynte å spille mye med styrespill har de nå selv gått i en langt mer kynisk retning enn slik Frisk har framstått de siste årene. Mens Oilers har begynt å spille en mer kreativ ishockey med Anders Gjøse som trener har Frisk Asker gått andre veien.

Det er også det eneste norske laget Oilers møtte før sesongen. Gjøse tror spillet til Frisk Asker har satt seg litt mer siden den gang, uten at han ønsker å vie for mye oppmerksomhet til motstanderen.

– Nummer én er eget spill. Hjemme har vi spilt bra, mens det på borteis ikke har vært bra fra start. Vi må gå ut og ta taktpinnen med den intensiteten vi ønsker, sier Oilers-treneren.

Han tror mye av det handler om å trygghet med eget spill.

– Det har vært mye nytt. Nå må vi komme i rytme. Det vil frigjøre energi, sier Gjøse.

Foreløpig er det også usikkert om Tristin Langan spiller. Han trente ikke tirsdag og onsdag på grunn av sykdom, og har gått glipp av fire CHL-kamper og én seriekamp etter han pådro seg en kneskade i generalprøven mot nettopp Frisk Asker.

---

FAKTA

Navn: Tommy Kristiansen

Født: 26. mai 1989

Sted: Sarpsborg

Posisjon: Ving

Fatning: Høyre

Utgjør kapteinsteamet i Oilers sammen med kaptein Mathias Trettenes og André Bjelland Strandborg.

---