Oilers-treneren etter tapet: – Seigt og urytmisk

Utgangspunktet før kampen var et møte mellom mange gamle kjente ettersom Patrick Elvsveen (Oilers), Sondre Bjerke (Oilers) og Sander Hurrød (Storhamar) spilte sine første kamper mot gamleklubben etter overgangene i sommer. I tillegg var det Oilers-trener Anders Gjøses første kamp mot Storhamar etter han avsluttet som trener på Hamar for litt over ett år siden.

Det var ingenting å juble for i Oilers-leiren etter kampen, selv om Tristin Langan omsider fikk debuten for laget.

– Hvordan vil du beskrive kampen selv?

– Det var seigt og urytmisk, sier Oilers-trener Anders Gjøse til RA.

Gjøse: – Slurvete

I første periode hadde Oilers kun to skudd på mål, men treneren mener det var i utgangspunktet en grei gjennomføring. Keeper Henrik Holm fikk testet seg langt flere ganger enn Storhamars burvokter Trym Gran, og var nødt å ha flere store redninger for å holde Oilers inne i kampen.

Da midtperioden gikk i gang var Oilers derimot langt mer påskrudd og spilte med mer energi. Storhamars Samuel Solem ble sendt i dusjen etter han taklet Anders Tangen Henriksen med ansiktet i vantet. Det ga Gjøses menn fem minutter med overtall, men to minutter senere fikk Ludvig Hoff to minutter for hekting. I fire mot fire fant Storhamars Jacob Berlund veien til nettmaskene og sendte hjemmelaget i ledelsen.

Etter utvisningen til Storhamar var over mener Oilers-treneren at hans eget lag tapte seg.

– Det ble slurvete og lavere energi. Vi var altfor naive og fullførte ikke duellspillet, sier Gjøse.

Litt over halvveis i tredje periode satte Marcus Bryhnisveen punktum i målprotokollen med 2–0. Da var det tre Oilers-spillere som rotet det til bak mål og ga Oilers-back Nicolai Bryhnisveens lillebror tid og rom rett foran Henrik Holm. Og det hele skjedde i en situasjon som skulle vært avverget.

– Det gjenspeiler egentlig mye. Vi fullførte ikke i duellspillet, sier Gjøse.

Her scorer Marcus Bryhnisveen 2-0 for Storhamar mot Oilers. (Espen Vevle)

Rekkene ble endret på underveis, og André Bjelland Strandborg ble satt sammen med Christoffer Karlsen og Ludvig Hoff igjen. Trioen som forrige sesong utgjorde Oilers’ norske topprekke har vært splittet opp den siste tiden som en følge av flere skader på offensive spillere.

Gjøse forteller at han valgte å gjøre rekkeendringene underveis i kampen for å skape ny energi. At de tre nordmennene ble satt sammen igjen er også naturlig, ettersom han vet de har en kjemi. Nærmest på direkten skapte de en farlig sjanse fra innsiden (rett foran målet, ishockeyterminologi). Det førte ikke til scoring, men Oilers fikk to minutter i overtall på grunn av utvisning til en Storhamar-spiller.

– Angrer du på at du ikke startet kampen med trioen sammen?

– Nei. Det var ikke det som gjorde at vi tapte, sier Gjøse.

Tristin Langan debuterte for Oilers mot Storhamar. (Espen Vevle)

Oilers-treneren hyller dommeren

Det var ikke bare spillernes rekker som endret seg, også i dommerstaben skjedde det ting. Hoveddommer Robert Hallin ble sendt til sykehus etter en kølle i ansiktet, og ikke lenge etterpå kom plutselig dommerlegenden Tor Olav Johnsen ut på isen.

– Jeg satt og så på TV, som veldig mange andre, så fikk jeg med meg at en av kollegaene mine ble skadet. Da sendte jeg en melding om de trengte hjelp, og det gjorde dem, sier Johnsen til TV 2.

Han gikk dermed rett fra kjøttkaker hjemme til isen, uten oppvarming. Oilers-trener Anders Gjøse hyller dommervikaren.

– Det fine med rutine er å ha den muligheten til å hoppe rett inn. Det var sterkt gjort, sier han.

Allerede lørdag kan Oilers jakte revansj. Da kommer Vålerenga til DNB Arena, som etter alt å dømme blir utsolgt.

---

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Storhamar – Stavanger Oilers 2–0 (0-0, 1-0, 1-0)

CC Amfi, 3590 tilskuere.

Mål: 1–0 (34.18) Jacob Berglund, 2–0 (51.27) Marcus Bryhnisveen (Kenneth Gulbrandsen, Andreas Dahl).

Utvisninger: Storhamar 3 x 2 min., 1 x 5 min. og matchstraff, Oilers 5 x 2 min.

---