Satser på å gå i riktig garderobe

– Det blir rart å komme til CC Amfi som bortespiller, sier Oilers-spiller Patrick Elvsveen til RA.

– Kan du havne i feil garderobe?

– Nei, man blir vel vant til det også.

21-åringen har flyttet fra Hamar for første gang, og spiller sin første sesong utenfor Storhamar. Torsdagens kamp mellom rivalene blir derfor ekstra spesiell for ham.

Om noe går litt galt med rutiner er det uansett ikke første gang det skjer i CC Amfi. For noen år siden var daværende Oilers-spiller Mats Mostue på vei inn i Storhamars utvisningsboks. Elvsveen håper naturligvis det ikke skjer ham.

Forrige sesong var både han og Sondre Bjerke med på Storhamars finaletap mot Oilers i kamp sju i DNB Arena. Nå skal de prøve å få med seg poeng fra CC Amfi som bortelag.

– Blir moro å se gamle lagkamerater igjen. Får prøve å gjøre en god innsats og få med tre poeng hjem, sier Oilers-backen Sondre Bjerke.

Det blir spennende å se om Storhamar er i form til å henge med. — Sondre Bjerke

Patrick Elvsveen (t.v.) og Sondre Bjerke drar til Hamar for å ta tre poeng. (Kristoffer Knutsen)

Han mener de skal ha gode sjanser til å ta med seg alle poengene fra kampen.

– Det tempoet vi har hatt, og vist i forsesongen, er veldig høyt. Jeg vet at vi kommer til å orke det i 60 minutter. Det blir spennende å se om Storhamar er i form til å henge med. Det blir en tøff kamp og de har et bra lag, men jeg føler vi er et knepp opp på tempo, sier han.

Tror på kamp om byttå

– Hvordan blir det å møte Storhamar for aller første gang, Elvsveen?

– Det blir spesielt, men jeg tror det blir dritkult. Det er gamleklubben som jeg har spilt for hele livet fram til nå, sier vingen.

Elvsveen forteller at det ikke er kommet mer meldinger enn vanlig før kampen, selv om det naturligvis merkes at det er noe på gang i hjembyen.

– Gjør det noe ekstra med dere at det er Storhamar dere møter?

– Klart det, så vet vi det er et ekstremt sterkt lag. Når vi skal kjempe om byttå vet vi Storhamar er et godt lag, sier han.

Treneren som har hentet den tidligere Storhamar-duoen til Oilers, Anders Gjøse, var selv hovedtrener på Hamar fra 2020 til 2022.

– Er det ekstra motivasjon med Storhamar?

– Ikke på grunn av at jeg har vært der, det gjør jeg ikke. Det er en av de store utfordrerne til gullet. Det er skjerpende og motiverende, sier Gjøse.

Oilers-trener Anders Gjøse gleder seg til å dra til Hamar med laget. (Kristoffer Knutsen)

– Hvordan blir det å møte gamleklubben?

– Det begynner å bli såpass lenge siden, og har skjedd mye siden den gang. Jeg sa da jeg fikk jobben der oppe, og mens jeg var der, at det er alltid kjekt å komme til Hamar. Jeg har vært med på mye hockey der både som spiller og leder med forbundet og forskjellige camper, sier Oilers-treneren.

Han tror også det vil bidra til positiv energi for spillerne som har vært innom Storhamar. Også Martin Gran kommer fra Hamar og har spilt for klubben tidligere.

På andre siden av fjellet har backen Sander Hurrød kommet inn fra Oilers, mens tidligere Oilers-trener Petter Thoresen går løs på sin andre sesong som trener etter noen år med landslaget.

Storhamar-trener Petter Thoresen har en lang og suksessrik fortid i Oilers. (Carina Johansen/NTB)

Gjøse tror det bidrar til å sette rammen for oppgjøret.

– Sånn er det i idretten. Jeg tror de gleder seg til det og synes det er kjekt. Selvfølgelig er det litt ekstra for de som nettopp har vært der, sier han.

Hurrød fra Oilers til Storhamar

Sander Hurrød er vel på plass på Hamar og har allerede rukket å finne seg godt til rette i den mindre byen sammen med samboeren.

– Hvordan blir det å møte Oilers?

– Det blir spesielt for meg etter å ha vært der såpass lenge. Det blir en kamp med mye følelser. Jeg skal takle mye og stå imot. Det blir gøy, sier Hurrød.

Sander Hurrød måtte sy ett sting etter kampen mot Vålerenga. (Kristoffer Knutsen)

Han forteller at Oilers-profilen Tommy Kristiansen hadde advart ham da overgangen til gult og blått ble kjent om at det ville bli noen meldinger på isen. Med Kristiansen ute med skade håper Hurrød noen andre tar opp hansken etter sarpingen.

Spillemessig mener han Anders Gjøses moderne Oilers møter et mer rutinert mannskap.

– Vi har veldig forskjellige kvaliteter. Hos oss er vi tyngre og mer erfarne. Vi spiller kanskje litt smartere. Det er positive og negative sider med begge måtene å spille på, sier Hurrød.

Torsdagens kamp mellom Storhamar og Oilers starter klokken 19.00 i CC Amfi. Den kan følges direkte hos RA.

PS: Oilers-nykommeren Tristin Langan er usikker til kampen. Han venter ennå på debuten etter en kneskade i sesongoppkjøringen. – Det er nok for tidlig ennå med tanke på skaden han har hatt. Det er tvilsomt, sier trener Anders Gjøse.