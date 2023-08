Hvorfor prioritere landslaget?

Norges Ishockeyforbund varslet tidligere i sommer kutt i staben. Administrasjonen måtte krympes for å kompensere nærmere ti millioner i underskudd forrige regnskapsår (2022). Nå er all landslagsaktivitet lagt ned for resten av kalenderåret, med unntak av kvinnenes pågående VM og U20-landslagets VM i desember.

Til og med svenske medier har koblet seg på om de drastiske kuttene her til lands. Norges A-landslagstrener Tobias Johansson (riktignok fra Sverige) har uttalt til NRK at det ikke er bra for landslagsprogrammet. Svensken påpeker at spillerne mister den internasjonale erfaringen på kort sikt, men at den langsiktige konsekvensen fører til at tilliten forfaller.

Norges Ishockeyforbund valgte å gå for en veldig utradisjonell ansettelse da den svenske akademitreneren ble ny landslagstrener. Kjennskapen til ham var god etter én sesong med ansvar for U20-landslaget, og om det var riktig eller ei er helt irrelevant i denne sammenhengen. Det som derimot er sikkert er at hvert prosjekt krever sitt.

Johanssons landslagsprosjekt er helt avhengig av samlinger for å innprente spillidé og stilen han ønsker. Det er et sårt tiltrengt generasjonsskifte på landslaget, og forbundets prioritering viser at det ikke er viktig nok å ha Norge som en A-nasjon i framtiden. Det kommer i kjølvannet av debatten om spillere skal prioritere VM etter sesongen, for der er det også en sterk debatt hver vår på grunn av det årlige verdensmesterskapet. Det er lang tradisjon for at NHL-spillere ikke prioriterer VM etter en lang sesong, og det er en holdning som dessverre har spredt seg videre i Europa.

Der skiller ishockey seg fra fotball og håndball. Der er det rift om å spille på landslaget. Slik er det ikke for de beste i ishockey.

Hvis ikke forbundet skal prioritere landslaget: Hvorfor skal spillerne gjøre det etter en lang sesong med 60–70 kamper?

Sportslig er det en katastrofe for A-landslaget å ikke få gjennomført flere samlinger i 2023. Ei heller får unge talenter prøve seg på de yngre landslagene. Det kan i verste fall føre til at flere norske spillere sier nei til landslaget.

Grunnen som oppgis for det store underskuddet er at det ikke har kommet nok markedsinntekter. Da er man inne ved roten av problemet, nemlig internt anliggende i forbundet.

Forbundskritikk er det enkleste å komme med i idrett generelt. Når det gjelder Norges Ishockeyforbund er det berettiget å kritisere for den manglende styringen som har ført til ni millioner i underskudd, kraftig nedbemanning og nedleggelse av landslagsaktivitet.

Hver sesong er det klubber som sliter økonomisk og må kutte. Når forbundet havner i samme situasjon blir det parodisk.

Noen må ta konsekvensene, og her har ikke den operative ledelsen vært påskrudd.

Det må en opprydning til i Norges Ishockeyforbund, og ingen kan skjermes. Skal ishockeyen vokse må tilliten fra klubbene opp. Den er fraværende fra mange hold nå. Da blir det vanskelig å bygge norsk ishockey videre. Alt av negative saker om norsk ishockey, som et stort underskudd hos forbundet, er heller ikke med på å bygge tillit fra næringslivet – som tross alt bør være redningen for å komme ut av den økonomiske krisen.

Forbundet er styrt av medlemmene, som resten av idrettsdemokratiet. Her er det mange spørsmål som må stilles fra klubbene. Har for eksempel forbundsstyret vært godt nok orientert om den økonomiske situasjonen underveis? Er nedleggelse av landslagsaktivitetene ordentlig konsekvensutredet?

Svarene er ikke bare viktige for å finne ut hvor det gikk galt, men også for å gjenbygge tilliten til norsk ishockey.