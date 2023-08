Ishockeyforbundet tar grep: Sparker generalsekretæren

I 2022 endte ishockeyforbundet med nesten ti millioner i minus. Da sommeren kom ble det nedbemanning, og nå i august ble all landslagsaktivitet lagt ned med unntak av det pågående VM for kvinnelandslaget og U20-VM i desember.

Nå har det fått en konsekvens for generalsekretær Ottar Eide. På et ekstraordinært forbundsstyremøte torsdag kveld ble det besluttet at den øverste operative lederen ikke lenger hadde tillit.

– Det handler primært om at styret ikke hadde tillit til at Ottar kunne ført oss ut av denne situasjonen, sier ishockeypresident Tage Pettersen til RA.

TV 2 var først med nyheten om sparkingen.

Pettersen beskriver det som en krevende og tøff prosess å avslutte med Eide.

Den Bryne-bosatte tidligere generalsekretæren er også styreleder i Bryne Fotball.

Ishockeypresident Tage Pettersen mener han ikke har fått god nok informasjon om den økonomiske situasjonen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Mandag vil det være nytt styremøte i forbundet, og da blir Petter Salsten konstituert generalsekretær. Sportssjef Salsten har ifølge ishockeypresidenten takket ja til å fungere i jobben som ny leder for forbundet.

– Har dere hatt kontroll på økonomien gjennom hele perioden, eller har det kommet overraskelser underveis?

– Det er det vi ikke har hatt. Det har vist seg den siste tiden at økonomiarbeidet ikke er gjort godt nok. Nå må vi bruke tiden framover de neste ukene til å få en bedre oversikt, sier Pettersen.

Ishockeypresidenten forteller at det har vært økonomirapportering på hvert styremøte, men at det ikke har vært nok kunnskap knyttet til tallene.

RA har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Ottar Eide.

Artikkelen oppdateres.

