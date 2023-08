Har vært borte til nå: Dette sier Kissel om fraværet

Mannen med flest målpoeng i Oilers-historien har ennå ikke sluttet seg til lagets sesongoppkjøring. I februar signerte Kissel ny kontrakt med klubben på ett år med opsjon på enda ett år. Etter det RA kjenner til skal det da ha kommet på bordet et ønske fra 36-åringen om å få fri gjennom store deler av sesongoppkjøringen med laget for å være på reise i hjemlandet USA.

Det ble innvilget, og Kissel har derfor ikke vært med resten av laget – som for øvrig gikk på is med offisiell trening 31. juli.

To av tre treningskamper er allerede unnagjort for Oilers, og onsdag er det generalprøve mot Frisk Asker. Også den blir uten Kissel.

Selv er ikke 36-åringen bekymret for egen situasjon med tanke på at han går inn til kampen mot Färjestad i Champions Hockey League torsdag neste uke uten å ha spilt noen oppkjøringskamper med laget.

– Jeg har vært på is i USA og trent godt, sier Kissel til RA.

Jeg har mistet mye de ti siste årene av brylluper, bursdager og ferier med familien. — Dan Kissel

Familiære grunner for Kissel

– Skjønner du at folk er skeptiske til at du ikke har vært med på noe av oppkjøringen?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det signeres mange importer sent opp mot sesongstart i hele Europa. Nå må jeg trene med laget, plukke opp de nye tingene som går på system fra den nye treneren og komme i gang, sier 36-åringen.

Bakgrunnen for ønsket var et langt etterslep familiært etter mange sesonger som profesjonell ishockeyspiller. Tidligere har Kissel kun hatt fravær grunnet bryllup ved ett tilfelle da han sto over bortekampen mot Storhamar i september for to år siden.

– Jeg har mistet mye de ti siste årene av brylluper, bursdager og ferier med familien, sier vingen.

Han skal på is i DNB Arena onsdag, men blir ikke med østover til Asker. Torsdag morgen kommer laget hjem til en treningsøkt etter nattoget hjem. Da skal amerikaneren være med.

– Hvordan blir det å spille den siste treningskampen uten Dan Kissel?

– Det er dumt å mangle folk, men er sånn sett det samme med Martin Gran som er ute med skade. Det påvirker muligheten til å spille inn de andre, sier Oilers-trener Anders Gjøse.

Han jobber med å sette sammen rekkene som skal spille mot Färjestad i den første tellende kampen.

– Klart det ikke er optimalt. Samtidig kan andre tre fram og teste seg i andre roller enn de kanskje ville fått sjansen til ellers. Vi må tenke på de som er her, sier kaptein Mathias Trettenes.

Oilers-kaptein Mathias Trettenes har selv hatt suksess sammen med Dan Kissel på isen. (Kristoffer Knutsen)

Han var selv i samme rekke som Kissel forrige gang Stavanger-karen var i klubben. Det endte med «Siddis-rekorden» på 56 målpoeng i løpet av én sesong.

Så langt i oppkjøringen har Oilers slått de østerrikske lagene Graz 99ers og KAC Klagenfurt. Tross at det kun er tre oppkjøringskamper før Champions Hockey League går i gang med hjemmekamp mot Färjestad neste torsdag mener Trettenes det ikke hadde vært rom for flere kamper.

– Med CHL må vi nesten gjøre det slik, hvis ikke måtte vi gått i gang i juni. Det føles som mer enn to kamper så langt på grunn av alt rundt. Vi har vært på tur og fått gjengen sammensveiset.

Roy Johansen og Frisk Asker for Oilers

Heller ikke treneren mener det er bekymringsverdig med kun tre treningskamper før en tellende kamp spilles. Han peker på to grunner.

– Den ene er at vi har et rutinert lag. Den andre er belastningen. Det er mye reising, for det er ingen som tar seg råd til å komme hit for å spille. Reisebelastningen vår er ganske høy, både i Europa og hjemme, sier Gjøse.

Oilers-trener Anders Gjøse gleder seg til å møte Frisk Asker. (Kristoffer Knutsen)

Treneren gleder seg naturligvis til å se laget i kamp igjen.

– Det blir bra med kamp. Vi har hatt noen gode dager hjemme etter treningsleiren i Slovenia. Det blir gøy å spille mot et solid norsk lag, sier Gjøse.

Frisk Asker har i likhet med Oilers skiftet trener fra forrige sesong. Vidar Wold er tilbake i rollen som sportssjef etter å ha vikariert på trenerbenken mot slutten av forrige sesong, mens tidligere landslagssjef Roy Johansen har overtatt hovedtrenerjobben i Varner Arena.

Kampen mot Frisk Asker spilles onsdag klokken 18.00.

