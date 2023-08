Martin Gran: Tilbake der han tapte – for å vinne

Martin Grans første erfaring med sluttspill endte i Stavanger. Det var i 2015, året der hans moderklubb Storhamar møtte Oilers til finalekamp sju. En av de mest episke finaleseriene i moderne tid, og Gran hadde en het sesong. Faktisk så god at han ble «Rookie of the year». Finaleserien endte med Oilers-gull.

Nå har Gran flyttet til Stavanger for å bli Oilers-spiller. Veien dit har ikke vært den vanlige veien med suksess i egen klubb og et videreutviklingspotensial. 26-åringen tok tidlig grep for å ta steget videre.

Den annerledes veien til toppen for Gran har inneholdt fire land og faktisk et steg ned nivåmessig. Den høyrefattede vingen var nemlig klar på hvilken rolle han ønsket seg i et framtidig topplag – og har tatt konsekvensen av det gjennom klubbvalgene.

– Jeg nøt godt av tilliten. Det ga meg en trygghet i Norge. Årene ute gjorde meg forberedt, sier Gran til RA.

Ett steg ned for å nå toppen

I 2017 valgte han å dra til østerrikske Kitzbühel i Alpene. Laget fra vintersportsstedet med i underkant av 10.000 innbyggere spiller i AlpsHL, eller Alpe-ligaen som det ofte kalles i Norge. En multinasjonal liga med land fra Italia, Slovenia og Østerrike.

Der fikk han fart på poengproduksjonen og dro videre til Italia for en sesong i Fassa.

Mens det ble stor utvikling på isen i en liga som anses lettere enn den norske, var det utenfor ishall den aller største utviklingen skjedde. Andre flytter gjerne til andre byer for å studere og bli uavhengige mennesker. Gran valgte andre land med tilhørende språkbarrierer og kulturforskjeller. Det ga en drøss med praktiske utfordringer, og da nyttet det ikke å ringe mamma på Hamar for hjelp.

– Ting måtte fikses selv der nede. Det har nok gjort meg mer tilpasningsdyktig i livet generelt. Jeg har nytt godt av det utenfor hockeyen, sier Gran.

Høsten 2019 var det tilbake til Norge, og da falt valget på Storhamars Mjøsa-rival – Lillehammer.

Livet ordnet seg på mange måter for Gran i bakkebyen. Han hadde noen fine sesonger med sportslig framgang i OL-byen og fikk godt betalt for ikke å gå til et topplag. Rollen i laget er nemlig noe han var ekstremt bevisst på da han tok klubbvalget i 2019. Han ønsket å være en produserende spiller, ikke nødvendigvis en birolle. Derfor ble flere topplag utelukket og Lillehammer ble en god match for ham.

Martin Gran spilte for moderklubben Storhamar i flere sesonger. (Carina Johansen/NTB)

Kjæresten med til Stavanger

26-åringen oppnådde samtidig suksess utenfor isen. På Lillehammer traff han kjæresten. Hun var naturligvis med på flyttelasset til Stavanger i sommer.

Den logistikken er noe norske ishockeyspillere er avhengige av. Norsk ishockey er langt fra en pengebinge, noe som fører til at de som er samboere, gifte eller kjærester må ta stort hensyn til sin bedre halvdel i forbindelse med klubbvalg målt opp mot eksempelvis en fotballspiller. Får man kontrakt i Premier League eller en av de store ligaene i fotball er det økonomiske sikret for livet. I ishockey kan valget om spill i utlandet by på en lønn som er under industriarbeiderlønn i Norge.

Økonomi er for øvrig noe som interesserer Gran. Ved siden av ishockeyen er han på siste året av en bachelor i økonomi og administrasjon. 26-åringen liker tall og synes det er spennende. Han forteller om fordelene med å ha noe å gjøre ved siden av ishockeyen. Akademia er ikke ukjent i leiligheten han bor i. Kjæresten studerer juss og fortsetter studiene i Bergen – fra Stavanger.

Den økonomiske krisen på Lillehammer førte til at Martin Gran ble fristilt. (Terje Bendiksby/NTB)

Som om ikke det er nok økonomi så ble det også grunnen til at Gran forlot Lillehammer sammen med blant andre Nick Dineen i begynnelsen av året. Ishockeyklubben var skakkjørt økonomisk, og på konkursens rand. Spillerne med de beste lønningene ble fristilt slik at andre klubber fritt fikk plukke dem opp. 26-åringen sto på listen som ble tilbudt de øvrige klubbene sammen med tidligere NHL-spiller Andreas Martinsen og Oilers-spiller Nick Dineen – amerikaneren som hadde giftet seg med ei lokal jente og var et stort klubbikon.

Gjennom den tunge økonomiske tiden sto plutselig 26-åringen i en situasjon hvor han engasjerte seg for det utenomsportslige. Det var uaktuelt å dra med en gang muligheten kom. I stedet ble Gran med på møter med sponsorer og forskjellige ressurspersoner for å bidra til en løsning.

Da han forlot Lillehammer for spill i Kristianstads IK tok det ikke lang tid før han ble enig med Oilers om en kontrakt for de kommende sesongene.

– Praten begynte allerede i desember, men vi ble egentlig enige i februar. Jeg var ikke åpen for så mye annet. Magefølelsen min sa tidlig at det ble Oilers. Det føltes bedre, sier Gran.

Etter sesongen har Kristianstads IK fått økonomiske problemer og mistet lisensen i HockeyAllsvenskan.

Vel plassert i årets tredje bosted er Gran og kjæresten på boligjakt i Stavanger. De sjekker markedet jevnt og trutt, men det leder til noe viktig som er vanskelig å svare på for en mann fra Hamar som har møtt ei jente fra Lillehammer som han bor i Stavanger med.

– Hvor er hjemme?

– Det er faktisk ikke bestemt. Ingen av oss må tilbake noe sted, så vi tar det litt som det kommer, sier 26-åringen.

Martin Gran kommer fra Hamar, men er nå bosatt i Stavanger. (Kristoffer Knutsen)

VM neste for Martin Gran?

De neste to årene er det uansett Stavanger som er byen for paret fra Mjøsa. Det er også et sportslig mål som kommer bak dobbeltgull med Oilers. Han vil spille på landslaget.

Veien dit har vært lærerik, og med stadig mer tillit.

– Jeg vil være med på samlinger og mesterskap. Fikk prøve meg litt for to år siden, og noen uker ekstra i år. Forhåpentligvis blir det enda mer neste år.

I oppkjøringen til årets VM fikk Gran spilt noen kamper i rekke med Mathias Trettenes, som etter VM signerte femårskontrakt med Oilers og i sommer ble ny kaptein for laget.

Før det er snakk om VM igjen skal det spilles kamper i både eliteserien og Champions Hockey League.

Det er Martin Gran klar til. Og han vil ikke tape en finale igjen.

Navn: Martin Gran

Født: 12. november 1996 (26 år)

Fra: Hamar

Posisjon: Ving

Fatning: Høyre

Har tidligere spilt for Lillehammer og Storhamar i Fjordkraft-ligaen, samt Kristianstads IK i Sverige og alpeklubbene Kitzbüheler EC og Fassa.

Spilte «koronasluttspillet» i England for Manchester Storm sammen med Oilers-spiller Andreas Klavestad.

