Oilers har valgt ny kaptein: – Stor ære

Da Oilers hadde sesongens første offisielle trening med tilnærmet full tropp hadde Oilers-trener Anders Gjøse valgt Mathias Trettenes som ny kaptein i laget.

Med seg i kapteinsgruppen får han Tommy Kristiansen og André Bjelland Strandborg.

Valget om å gå for 29-åringen som har returnert til Stavanger etter tre sesonger i utlandet var ikke vanskelig.

– Mathias (Trettenes) er en helhetlig leder som både har historikken og er riktig type, sier Gjøse til RA.

Selv peker den ferske kapteinen på at det er stort å få den berømte C-en på brystet i hjembyen.

– Det er selvfølgelig en stor ære for meg. Jeg husker selv oppveksten som liten i Siddishallen da jeg så opp til spillerne på A-laget, så det betyr noe ekstra for meg å være kaptein på byens lag, sier Trettenes.

Jeg skal lede gjennom handling, og er kanskje ikke den som sier mest alltid. — Mathias Trettenes

– Mange kapteinsemner

Han blir ikke den første lokale kapteinen i Oilers, ettersom Stavanger-gutten Tommy Edlund var kaptein den første sesongen i eliteserien. Det er nesten 20 år siden, og han var den eneste før Trettenes som har vært kaptein blant de lokale spillerne.

Som ny kaptein i Oilers går 29-åringen inn i en eksklusiv klubb sammen med blant andre tidligere Oilers-trener Pål Gulbrandsen, klubblegenden Snorre Hallem, juniorsjef Juha Kaunismäki, tidligere landslagsprofil Kristian Forsberg og nåværende fysisk trener Dennis Sveum. Sistnevnte la skøytene på hyllen i april og har nettopp kommet i gang med trenergjerningen.

Som leder mener Trettenes han har en stor fordel med spillergruppen i DNB Arena.

– Jeg er ganske heldig. Det er mange kapteinsemner i laget. Jeg skal lede gjennom handling, og er kanskje ikke den som sier mest alltid, sier den ferske Oilers-kapteinen.

Tommy Kristiansen er fortsatt blant kapteinene i Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Oilers-trener Anders Gjøse har valgt kapteiner. (Kristoffer Knutsen)

Strandborg (21) ble målløs

Med seg i kapteinsgruppen har han Tommy Kristiansen som har en del erfaring i spillerledelsen. Fra forrige sesong er den andre endringen at 21-åringen André Bjelland Strandborg får en A på brystet som assisterende kaptein.

– Det er ganske bevisst. Tommy (Kristiansen) stiller med en fyr og intensitet vi trenger. Den siste blir Strandborg, og han viser at det ikke er en begrensning å være ung og lokal. Han er en naturlig ledertype, sier Oilers-trener Gjøse.

Strandborg ble selv overrasket da han fikk beskjeden om at han er en del av lagets ledergruppe.

– Helt uvirkelig. Det er absolutt ikke noe jeg hadde sett for meg, eller tenkt at kom til å skje. Jeg setter pris på tilliten. Litt målløs kanskje, sier 21-åringen.

André Bjelland Strandborg ble satt ut da han fikk beskjed om at han blir en av kapteinene den kommende sesongen. (Kristoffer Knutsen)

Fra forrige sesong er dermed Dennis Sveum (lagt opp) og Dan Kissel borte fra kapteinsgruppen.

Trettenes og Strandborg sørger for at to av tre kapteiner er lokale.

OILERS-KAPTEINER

Magne Nordnes 2001–2002

Robert Tronsvang 2002–2003

Tommy Edlund 2003–2004

Pål Gulbrandsen 2004–2005

Snorre Hallem 2005–2008

Anders Myrvold 2008–2009

Juha Kaunismäki 2009–2013

Snorre Hallem 2013–2015

Kristian Forsberg 2015–2020

Dennis Sveum 2020–2023

Mathias Trettenes 2023-?

Kilde: Wikipedia

