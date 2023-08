Derfor mangler Kissel fra Oilers-oppkjøringen

Dan Kissel har nemlig fått fri for å være i USA. Klubben oppgir til RA at det er personlige årsaker som ligger bak, men har skrevet på nettsiden at det er i forbindelse med et bryllup i familien.

Oilers har, som alle år med deltakelse i Champions Hockey League, kort tid på seg til å få laget klar til offisielle kamper. Allerede 31. august kommer den svenske toppklubben Färjestad til DNB Arena, før de regjerende svenske mesterne Växjö Lakers er motstander to dager senere.

Dette er et unntak. — Pål Haukali Higson

Før den tid skal Oilers først møte Zuccarello All Star Team i en oppvisningskamp neste fredag (11. august). Deretter går turen til den slovenske byen Bled for treningsleir med to kamper. RA får bekreftet at Kissel ikke slutter seg til laget før de har returnert fra Slovenia.

Sportsdirektør Pål Haukali Higson forteller at de har vært klar over forfallet i lang tid.

– Det har vi visst lenge, allerede før han skrev ny kontrakt. Da var det oppe til diskusjon, og vi ble enige, sier Higson til RA.

– Dere har en kort oppkjøring. Det er vel ikke ønskelig med fravær?

– Dette er et unntak, men en litt spesiell situasjon. Dan kjenner oss, og vi kjenner ham. Derfor har vi valgt å gjøre det slik, sier Higson.

RA har ikke lyktes med å komme i kontakt med Dan Kissel for en kommentar til saken.

Mandag ble det også klart at Kissel ikke blir en del av kapteinsgruppen den kommende sesongen. Mathias Trettenes er ny kaptein etter at Dennis Sveum la skøytene på hyllen, mens Tommy Kristiansen fortsetter som visekaptein og får med seg 21-årige André Bjelland Strandborg i ledergruppen.

Resten av Oilers, med unntak av Greg Mauldin (41), trener på isen i DNB Arena og forbereder seg til den nye sesongen sammen med den nye treneren Anders Gjøse. Etter det RA kjenner til skal Mauldin være nære en retur til isen etter en liten skade i underkroppen.

